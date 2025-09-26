Antena Căutare
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei

Dilinca și Mădălin Șerban participă la noul sezon Power Couple România! Show-ul va putea fi urmărit în curând la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 07:00 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 10:15
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet

Dilinca este una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din România, cunoscută pentru activitatea sa din mediul online pe care a început-o încă de la vârsta de 10 ani, atunci când a postat primul ei videoclip pe YouTube.

Ea promite să dea tot ce are mai bun pentru a câștiga titlul de Power Couple alături de logodnicul ei și recunoaște că este extrem de nerăbdatoare să plece în marea aventură pentru a trece la următorul nivel al relației.

Cine este Dilinca de la Power Couple România sezonul 3

Dilinca are 21 de ani și este una dintre cele mai de succes creatoare de conținut din țara noastră. Ea a început să posteze în mediul online încă de când era un copil, iar perseverența și determinarea de care a dat dovadă de-a lungul anilor au adus-o astăzi în topul celor mai urmăriți influenceri din România.

Încă de la vârsta de 10 ani ea a cochetat cu rețelele sociale, lansându-și propriul canal de YouTube și postând diferite materiale de beauty, lifestyle și provocări alături de prieteni.

Videoclipurile ei au început să devină din ce în ce mai cunoscute de la o zi la alta, iar ea a reușit să își formeze o comunitate uriașă în mediul online, care în prezent a ajuns la numărul de 350 000 de urmăritori pe Instagram și la peste 500 000 de abonați pe TikTok și YouTube.

În 2024, ea a participat la un reality show online prezentat de Selly, acolo unde s-a luptat cu alți influenceri și artiști din țara noastră pentru a câștiga premiul cel mare, luând parte la o mulțime de provocări intense și momente de tensiune.

În același sezon și Theo Zeciu, fostul concurent de la Power Couple România Sezonul 2, a participat, luptând și reușind în cele din urmă să fie desemnat marele câștigător. Ulterior, atât Dilinca, cât și Theo Zeciu au avut roluri importante în Buzz House The Movie 2, reușind astfel să ajungă unii dintre cei mai apreciați influenceri ai momentului.

Parcursul Dilincăi a continuat în această sferă, deoarece la scurt timp a decis să participe la o altă competiție online prezentată tot de Selly. Totuși, de această data ea a mers împreună cu logodnicul ei, nu individual așa cum a făcut-o prima dată.

În ambele competiții Dilinca a dat dovadă de multă ambiție, determinare și s-a adaptat excelent în diferite situații, demonstrând că este extrem de puternică și că poate face față tuturor provocărilor. De asemenea, în ambele competiții ea a ajuns în finală, reușind să stârnească zeci de aprecieri în mediul online datorită atitudinii sale pozitive și echilibrate.

La Power Couple România, ea promite să lupte cu toate puterile pentru premiul cel mare împreună cu logodnicul său, Mădălin Șerban, alături de care formează un cuplu de 4 ani.

„Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum” a declarat aceasta cu puțin timp înainte să pornească în marea aventură de la Antena 1.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

Indiferent de trăiri... există un lucru în comun – aceștia se țin de mână și transformă imposibilul în posibil, găsindu-și forța în doi! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

Dilinca de la Power Couple 2026

Show-ul este aproape de startul filmărilor, în Malta și va putea fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

