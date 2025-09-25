Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebru

Antena Căutare
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică participă la noul sezon Power Couple România. Show-ul este aproape de startul filmărilor, în Malta și va putea fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 12:35 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 12:37
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cele nouă cupluri care participă la Power Couple 2026.

Cine este Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa

Sezonul 3 Power Couple România începe în forță cu nume puternice din sportul românesc. Unul dintre cuplurile care au acceptat provocarea este format din dubla campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa, și soțul său.

Sandra Izbașa a scris istorie pentru România în gimnastică, dar puțini știu ce soț talentat are. Fosta gimnastă este căsătorită cu Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Jr. Cei doi formează un cuplu de cinci ani.

Răzvan Bănică este născut pe 29 aprilie 1992, în București. El a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică în 2014, clasa prof. Florin Zamfirescu, și a jucat pentru prima oară în 2008, în Îngerașii. În 2016 a absolvit studiile de master Secția „Arta actorului”, clasa prof. Gelu Colceag, tot la UNATC.

De-a lungul timpului a mai avut roluri, printre altele, în State de România (2009), Pariu cu Viața (2011), Și băieții câteodată (2013). În prezent este actor la Teatrul Nottara, unde a jucat în nu mai puțin de 15 piese. De asemenea, a avut roluri în diverse piese la Teatrul Bulandra, Teatrul Național București, UNITER, Godot Cafe-Teatru sau Palatul Național al Copiilor.

Conform paginii de actor a Teatrului Nottara, Răzvan Bănică este câștigătorul premiului pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”, pentru Rică Venturiano din spectacolul O noapte furtunoasă, de I.L. Caragiale, jucat la UNATC, clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu. Premiul a fost acordat în ediția din 2012 a Festivalului Național de Teatru „Serile Teatrului Studențesc”.

Deși are deja la activ mai multe roluri notabile, Răzvan se visa în adolescență fotbalist, conform unei surse.

„Eu am fost un copil extrem de timid și de introvertit. Nu-mi plăcea nici măcar la serbările de la grădiniță și de la școală să spun poezii, să mă expun într-un fel sau altul.

Eu mă visam fotbalist. Mă visam fotbalist până la vârsta de 14-15 ani, când s-a produs un declic, nu mă întreba cum, am participat la un casting, l-am luat, am făcut primul serial de televiziune. Se numea Îngerașii (...), după care au urmat și celelalte.

Am intrat la facultate, am terminat UNATC și master, m-am angajat la Teatrul Nottara. Acum am timp să fac și film, mai urmează și altele, Doamne ajută!” spunea el.

Răzvan Bănică are un sprijin de nădejde, pe Sandra Izbașa. Actorul mărturisește că prețuiește enorm părerea soției sale și ține cont de sfaturile ei chiar și în plan profesional.

Tocmai de aceea consideră că vor face o echipă puternică și în sezonul 3 Power Couple România.

„Power Couple este mai mult decât un show TV. Este o experiență complexă care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort.

Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, <<La bine și la greu>>, ai mereu lângă tine un <<supererou>>: persoana iubită!” a spus Răzvan.

Sandra Izbașa este, ca întotdeauna, gata de aventură, mai ales dacă este alături de soțul său.

„A venit momentul să spunem <<DA>> acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina…

Ne dorim ca Power Couple să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și <<La bine și la greu>>!” a completat Sandra.

Au început filmările pentru Power Couple 2026

Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

Nu ratați noi detalii despre cuplurile participante, dar și imagini în premieră de la filmări, pe conturile de social media ale show-ului!

