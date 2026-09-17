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Cine sunt Adrian Elicopter și Ana Iorga de la Power Couple, sezonul 4. Cum au devenit cunoscuți în mediul online

Adrian Elicopter și Ana Iorga formează un cunoscut cuplu de creatori de conținut. Cei doi au acceptat provocarea sezonului 4 Power Couple, pentru că, așa cum afirmă, nu se tem de lucrurile dificile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 16:23 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 13:57
Cine sunt Adrian Elicopter și Ana Iorga de la Power Couple, sezonul 4. Cum au devenit cunoscuți în mediul online | Antena 1
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Nouă cupluri de vedete au spus „DA” celei mai intense experiențe din viața lor. Așa cum publicul s-a obișnuit deja, emisiunea va testa rezistența și capacitatea de a funcționa ca o echipă a partenerilor, iar sezonul 4 promite să vină cu multe surprize.

Printre cei care au acceptat provocarea din acest an se numără și Adrian Elicopter și Ana Iorga, cunoscuți creatori de conținut, care au reușit să își câștige rapid aprecierea în mediul online. Cei doi sunt împreună de peste doi ani și jumătate, cunoscându-se prin prisma meseriei comune și au demonstrat că prin muncă pot face lucruri de neuitat pentru cei care îi apreciază.

„Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, spun cei doi, înainte de plecarea spre competiție.

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Cine sunt Adrian Elicopter și Ana Iorga de la Power Couple, sezon 4

Adrian Elicopter și Ana Iorga activează pe platformele de socializare și au sute de mii de urmăritori. Cei doi au început să apară tot mai des împreună în mediul online, fiind implicați în proiecte comune. Deși au relație de peste doi ani, au rămas discreți cu privire la povestea lor de iubire.

Adrian, cunoscut pe rețelele de socializare drept Adrian Elicopter de Luptă, este din Argeș și își dorea să devină polițist, însă a renunțat, în urmă cu mai mulți ani, la Academia de Poliție, potrivit Spynews.

Pasiunea pentru mediul online a fost mai mare și a reușit să ajungă, într-un timp foarte scurt, iubit de internauți, datorită caracterului și a glumelor sale. Adrian Elicopter are o comunitate impresionantă pe TikTiok și Instagram, având peste 300 de mii de urmăritori. El a devenit celebru prin prisma filmulețelor amuzante postate pe internet, în care dă viață diverselor personaje.

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Pe lângă activitatea din mediul online, Adrian Elicopter de Luptă a avut apariții și în zona de entertainment și cinema. Acesta a făcut parte din emisiunea-competiție a lui Selly de pe Youtube, alături de mai mulți influenceri celebri, printre care și Iorga, iubita sa.

În cadrul competiției, cei doi au format o legătură strânsă, postând, apoi, mai multe filmulețe împreună. Ulterior, ei au apărut și în filmul BUZZ House, potrivit unei surse.

De asemenea, Adrian Elicopter și iubita sa, Iorga, au jucat rolurile principale în filmul „Dragoste la țară”, scris chiar de el, potrivit Libertatea.

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La fel ca iubitul ei, Ana Iorga este cunoscută pe TikTok și Instagram, unde are o comunitate impresionantă de urmăritori. Potrivit conținutului pe care îl postează, ea este interesată de beauty, bijuterii și călătorii, potrivit unei surse.

Tânăra a ajuns virală într-un timp destul de scurt, fiind admirată pentru atitudinea sa directă și dezinvoltă. Ea s-a lansat postând clipuri în care își prezintă cele mai recente cumpărături, iar fanii s-au îndrăgostit pe loc de acest tip de conținut, mai ales că Iorga pare să nu se zgârcească deloc la bani când vine vorba de accesorii, decorațiuni sau îmbrăcăminte.

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Cel de-al patrulea sezon Power Couple se apropie de startul filmărilor

La bine și la greu – așa începe orice poveste de dragoste! Amintirile apar prin aventuri trăite în doi, iar cea mai puternică provocare vine atunci când ieși din zona de confort și când îți repeți că nu există nu se poate.

Cu aceste gânduri pornesc la drum cuplurile care vor participa în cel de-al patrulea sezon Power Couple! Show-ul se apropie de startul filmărilor, în locația deja cunoscută, din Malta și va putea fi urmărit, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Cine sunt Adrian Elicopter și Ana Iorga de la Power Couple, sezonul 4. Cum au devenit cunoscuți în mediul online

Nu ratați noi detalii despre cuplurile participante, dar și imagini în premieră de la filmări, pe conturile de social media ale show-ului!

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