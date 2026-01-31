Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat viață

Antena Căutare
Marius și Simona Urzică formează o echipă puternică la Power Couple – La bine și la greu.

Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 17:00 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 13:36
Într-o postare mai veche de pe contul său de Facebook, Marius și Simona s-au fotografiat alături de părinții gimnastului. | Antena 1

În sezonul 3 de Power Couple cele 9 echipe s-au confruntat cu probe și mai grele decât în sezoanele precedente, iar tensiunile dintre parteneri au atins cote maxime.

Simona și Marius Urzică au demonstrat că rezistă chiar și în cele mai grele condiții, muncind din greu pentru a duce la bun sfârșit fiecare probă. Cei doi gimnaști au dovedit că sunt puternici și determinați, reușind să facă față cu brio și celor mai grele probe.

Citește și: Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când unul să cedeze"

„Pentru mine cea mai grea a fost și la ce nu mă așteptam niciodată în viață a fost cea cu mașinile, când a trebuit să ne bușim. Nu credeam vreodată că voi trăi o asemenea...m-am speriat prima dată. Nu știam să aproximez viteza și aveam impresia că «mamă, să vezi acum bușituri peste bușituri». Dar una peste alta am trecut cu bine și peste această probă”, a povestit Simona Urzică într-un interviu recent.

Înarmați cu multă răbdare, iubire unul pentru celălalt și extrem de multă ambiție, ei au reușit să demonstreze că nu sunt doar un cuplu frumos, ci și o pereche imbatabilă.

Chiar dacă au reușit să facă față probelor de până acum la Power Couple și au investit înțelept, Marius și Simona Urzică au fost mereu cu gândul la cei de acasă care îi susțin.

Dorul de cei doi copii ai lor, Yasmin și Alexandru, i-a făcut pe Marius și Simona Urzică să lupte și mai mult pentru a le arăta celor de acasă că pot orice atunci când își propun să își atingă un scop.

Citește și: Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică

Copiii celor doi gimnaști au rămas acasă pe mâini bune, în grija bunicilor, și cu siguranță urmăresc acum cu sufletul la gură fiecare ediție pentru a vedea cum s-au descurcat părinții lor la cele mai dificile probe.

Chiar dacă pe Marius Urzică îl cunoaște o țară întreagă pentru performanțele sale din lumea sportului, puțini știu cum arată părinții lui.

Într-o postare mai veche de pe contul său de Facebook, Marius și Simona s-au fotografiat alături de părinții gimnastului.

Este clar că sportivul a moștenit trăsăturile părinților săi și știe că le-a dat multe motive de-a lungul carierei sale să se simtă mândrii de el. Cât timp au fost plecați la Power Couple, părinții lui Marius Urzică i-au ajutat cu Yasmin și Alex, răsfățându-și din plin nepoții.

Citește și: Cine e și cum arată sora Simonei Urzică de la Power Couple România 2026. Cât de bine seamănă cele două surori

Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” ...
