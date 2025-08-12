Gestul emoționant făcut de Adda pentru femeile bolnave de cancer. Ce a publicat în mediul online: „A fost alegerea mea”

Adda a apelat la un gest emoționant pentru femeile bolnave de cancer. Artista a publicat pe contul de Instagram un videoclip prin care spune că aștepta de foarte mult timp să facă asta.

Adda este foarte discretă când vine vorba de viața personală, însă nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, artista și-a încurajat fanii să facă fapte bune pentru cei care au nevoie.

Mai mult, aceasta a oferit și un exemplu foarte bun. Adda a povestit că își dorea de foarte mult să își doneze părul femeilor bolnave de cancer. Așadar, a trecut pragul salonului de înfrumusețare și a apelat la o schimbare radicală de look.

Citește și: Adda, mesaj emoționant pentru tatăl ei. Ce imagini de colecție a publicat artista chiar de ziua lui de naștere

„Aștept de ceva timp să fac asta. Nu am spus nimănui ca să nu-și dea cu părerea și să nu-mi influențeze decizia, deși erau slabe șansele. Am plănuit să fac asta undeva prin Noiembrie, însă ieri am zis: hai să o fac acum! Mai ales că aveam deja programare la salon. Așa că am sunat la Fundația Renașterea și le-am spus că vreau să-mi donez părul. Că l-am pregătit de ceva timp pentru asta! Nu este o campanie! A fost alegerea mea, însă m-au rugat ei să postez pentru că am vizibilitate și pentru că e mare nevoie de păr! Sunt peste 35 de cereri lunar! Este foarte simplu să o faceți, dacă doriți!

Articolul continuă după reclamă

Trebuie să fie minim 20 cm de păr, ca să se poată prelucra bine. Părul trebuie să fie curat și tăiat în cozi. Chiar dacă sunteți vopsite, se poate dona. Este important, totuși, ca părul să fie într-o stare bună. Așa că, dacă plănuiți să vă tundeți scurt vă rog să vă gândiți bine înainte să ajungă părul la gunoi! Este mare nevoie! Am ales să fac asta cu toată inima! Să fie cu folos și cu bucurie! Doamne ajută! În timp ce noi ne supărăm că avem părul ciufulit și că se aranjează greu, unele femei suferă pentru că l-au pierdut pe al lor!”, a scris artista pe contul de Instagram.

Cum arată acum Adda după ce și-a donat părul femeilor bolnave de cancer

Odată cu gestul emoționant pe care l-a făcut pentru femeile bolnave de cancer, Adda a trecut și printr-o schimbare de look. Cântăreața și-a dorit păr mai scurt, iar noua coafură i se potrivește de minune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Videoclipul în care își taie singură părul în prezența unui hairstylist a strâns mai bine de 22 de mii de like-uri și o mulțime de reacții. Prietenii virtuali au felicitat-o pentru gestul său frumos, dar au și complimentat-o pentru noul look.

Citește și: Cum apare Adda în cel mai nou videoclip al ei. Cu rochia lipită de corp, sub ploaie, artista și-a etalat formele

„Ești absolut minunată, Adda!”, „Ce gest frumos! ❤️ Ești superbă!”, „E dureros să te lupți cu cancerul, dar e și mai dureros când îți pierzi părul și nu te mai recunoști. Felicitări om bun și frumos!” sau „Ești o femeie minunată, o sursă de inspirație și de curaj!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.