Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gestul emoționant făcut de Adda pentru femeile bolnave de cancer. Ce a publicat în mediul online: „A fost alegerea mea”

Gestul emoționant făcut de Adda pentru femeile bolnave de cancer. Ce a publicat în mediul online: „A fost alegerea mea”

Adda a apelat la un gest emoționant pentru femeile bolnave de cancer. Artista a publicat pe contul de Instagram un videoclip prin care spune că aștepta de foarte mult timp să facă asta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 10:59 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 11:59
Galerie
Adda a apelat la un gest emoționant pentru femeile bolnave de cancer | Instagram

Adda este foarte discretă când vine vorba de viața personală, însă nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, artista și-a încurajat fanii să facă fapte bune pentru cei care au nevoie.

Mai mult, aceasta a oferit și un exemplu foarte bun. Adda a povestit că își dorea de foarte mult să își doneze părul femeilor bolnave de cancer. Așadar, a trecut pragul salonului de înfrumusețare și a apelat la o schimbare radicală de look.

Citește și: Adda, mesaj emoționant pentru tatăl ei. Ce imagini de colecție a publicat artista chiar de ziua lui de naștere

„Aștept de ceva timp să fac asta. Nu am spus nimănui ca să nu-și dea cu părerea și să nu-mi influențeze decizia, deși erau slabe șansele. Am plănuit să fac asta undeva prin Noiembrie, însă ieri am zis: hai să o fac acum! Mai ales că aveam deja programare la salon. Așa că am sunat la Fundația Renașterea și le-am spus că vreau să-mi donez părul. Că l-am pregătit de ceva timp pentru asta! Nu este o campanie! A fost alegerea mea, însă m-au rugat ei să postez pentru că am vizibilitate și pentru că e mare nevoie de păr! Sunt peste 35 de cereri lunar! Este foarte simplu să o faceți, dacă doriți!

Articolul continuă după reclamă

Trebuie să fie minim 20 cm de păr, ca să se poată prelucra bine. Părul trebuie să fie curat și tăiat în cozi. Chiar dacă sunteți vopsite, se poate dona. Este important, totuși, ca părul să fie într-o stare bună. Așa că, dacă plănuiți să vă tundeți scurt vă rog să vă gândiți bine înainte să ajungă părul la gunoi! Este mare nevoie! Am ales să fac asta cu toată inima! Să fie cu folos și cu bucurie! Doamne ajută! În timp ce noi ne supărăm că avem părul ciufulit și că se aranjează greu, unele femei suferă pentru că l-au pierdut pe al lor!”, a scris artista pe contul de Instagram.

Cum arată acum Adda după ce și-a donat părul femeilor bolnave de cancer

Odată cu gestul emoționant pe care l-a făcut pentru femeile bolnave de cancer, Adda a trecut și printr-o schimbare de look. Cântăreața și-a dorit păr mai scurt, iar noua coafură i se potrivește de minune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Videoclipul în care își taie singură părul în prezența unui hairstylist a strâns mai bine de 22 de mii de like-uri și o mulțime de reacții. Prietenii virtuali au felicitat-o pentru gestul său frumos, dar au și complimentat-o pentru noul look.

Citește și: Cum apare Adda în cel mai nou videoclip al ei. Cu rochia lipită de corp, sub ploaie, artista și-a etalat formele

Colaj cu Adda în două ipostaze diferite
+3
Mai multe fotografii

„Ești absolut minunată, Adda!”, „Ce gest frumos! ❤️ Ești superbă!”, „E dureros să te lupți cu cancerul, dar e și mai dureros când îți pierzi părul și nu te mai recunoști. Felicitări om bun și frumos!” sau „Ești o femeie minunată, o sursă de inspirație și de curaj!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!...
Înapoi la Homepage
AS.ro „Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” „Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Observatornews.ro Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54
Mai multe
Citește și
Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!
Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!
Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama
Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x