Power Couple România sezon 2, 3 februarie 2025. Ce cuplu a câștigat superputerea. În premieră, bărbații au spus: „Îmi pare rău”

A zecea ediție a sezonului 2 Power Couple România - La bine și la greu, din 3 februarie 2025, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor o provocare în premieră în istoria emisiunii. Cum s-au descurcat bărbații la cel mai sensibil joc de până acum, dar și cine a câștigat superputerea săptămânii!

Concurenții Power Couple au avut o săptămână „alunecoasă”. Le-a fugit pământul de sub picioare și le-au scăpat printre degete investițiile. La proba de cuplu au mimat echilibrul la înălțime, iar echipele formate din Andrei și Andra Stoica, respectiv Diana Bulimar și Radu Dumitrache „au alunecat” la barajul de eliminare. Votul i-a salvat, însă, pe Diana și Radu, iar Andra și Andrei au plecat din concurs, lăsând în seif o mică avere.

În seara aceasta, la Power Couple, cele șapte cupluri rămase în emisiune sunt pregătite să o ia de la capăt și să lupte cu tot ce au mai bun. Însă, prima probă a săptămânii îi va lăsa pe mulți fără cuvinte!

„Anul ăsta, am stat mai mult cu părinții mei și, pentru că am petrecut mai multe ore cu ei din motive medicale, am pus niște întrebări și l-am întrebat pe tata de ce își cere iertare atât de des. Și mi-a zis că atunci când eram eu tânăr, mama era în putere și nu era nevoie să își ceară scuze. Cheia cu care am rămas după această poveste a fost una care mie nu mi se potrivește prea tare. Mie nu-mi place să greșesc, iar, când greșesc, nu-mi place să recunosc și când recunosc, mă duc la mine în pivniță”, va fi povestea cu care Dani Oțil va începe seara, în camera de investiții.

De asemenea, prezentatorul emisiunii a mai precizat că săptămâna aceasta superputerea va ajunge la cuplul cu cea mai mare investiție confirmată și câștigată după proba băieților.

Citește și: Diseară, la Power Couple, într-o probă istorică, emoțiile ating cele mai înalte cote: bărbații vor trebui să spună „Îmi pare rău”

Power Couple România sezon 2, 3 februarie 2025. Ce probă istorică a anunțat Dani Oțil pentru băieți. Ce sume au investit fetele în partenerii lor

Într-o stare încărcată cu multe emoții, Dani Oțil le-a anunțat pe fete ce au de făcut partenerii lor: „Bărbații trebuie să recunoască faptul că momente dificile din viețile voastre au fost, poate, o prăpastie, dar întotdeauna puntea să treci peste a fost un iartă-mă. Vreau să luăm proba foarte în serios”.

Prezentatorul emisiunii Power Couple România a mai transmis că misiunea de astăzi este fără limită de timp: „E pe puncte. Vă dau la dispoziție zece încercări. Ca să treacă proba, băieții trebuie să nimerească cinci situații de viață pentru care considerați voi că ar trebui să își ceară iertare în fața voastră. Proba de astăzi, pentru prima oară în istoria Power Couple, este fără limită de timp”, a spus Dani Oțil, dând, totodată, start investiiților.

Giulia Anghelescu a investit în capacitatea lui Vlad Huidu de a-și cere scuze suma de 900 de euro. Anca Munteanu a investit 1.100 de euro în Vlad Munteanu (DOC). Diana Bulimar a mizat pe suma de 800 de euro.

„Este o probă mai mult pentru mine decât pentru el. În relația cu Radu, el a fost cel care m-a vindecat pe mine. Nu prea a greșit băiatul acesta... Asta mă sperie”, a mărturisit Diana Bulimar, în ediția Power Couple România - La bine și la greu din 3 februarie 2025.

Power Couple România sezon 2, 3 februarie 2025. Cum s-au descurcat băieții la proba „Îmi pare rău”. Emoțiile au atins cele mai înalte cote din istoria emisiunii

O scuză sinceră face cât o mie de alte cuvinte. În această seară, pe domni i-au copleșit regretele. Empatia și cunoașterea partenerei le pot umple pușculița, pentru că a venit momentul să își ceară iertare iubitelor.

Fetele și-au notat pe listă cinci momente din relație pentru care așteaptă scuze de la băieți. Ca să treacă proba, ei au trebuit să le nimerească pe toate cinci din zece încercări. În premieră, bărbații au avut tot timpul din lume ca să își ceară iertare, fiindcă a fost primul joc fără cronometru.

Odată aflați față în față, partenerii au uitat de camere și de presiunea competiției și au dat frâu liber sentimentelor! Cu ochii în lacrimi, bărbații au discutat cu o sinceritate totală despre cele mai grele perioade pe care le-au trăit, despre acele gesturi care i-au făcut să fie aproape de a ceda și au demonstrat că un simplu „Îmi pare rău” poate schimba totul!

„(...) Eram singură. Eram cu băiețelul cel mare, care nu avea decât trei anișori. Copilul urma să vină în două săptămâni. El a plecat la meci și pentru mine a fost o cădere emoțională foarte mare și m-am trezit cu dureri din somn și până seara am născut. L-au anunțat și era cu mănușile în mâini”, a povestit Monica Doroftei despre unul dintre cele mai grele momente din relația lor, pentru care Leonard Doroftei și-a cerut scuze.

Monica și Leonard Doroftei au primit cinci puncte din nouă încercări, câștigând suma investită, adică 1.363 euro.

„(...) Visul meu cel mai mare a fost să plec în America, să dezvolt o carieră acolo”, a dezvăluit, printre altele, Cesima Nechifor, iar Theo Zeciu a mărturisit că iubita lui și-a dorit mai multe plecări din țară pentru carieră, însă el nu a susținut-o niciodată cu acest aspect.

Theo Zeciu a nimerit cinci situații, cu primele patru fără nicio greșeală. Proba a fost, așadar, trecută, iar cei doi au băgat în pușculiță suma investită, adică 1.000 de euro.

„(...) Eu aveam o frică constantă să nu pățească ceva pe motor și l-am sunat și nu mi-a răspuns. Și când într-un final mi-a răspuns, el era foarte senin, dar eu eram deja cu geanta la ușă (...) Plecarea mea am vrut să fie o lecție, ca să înțeleagă că eu chiar am o teamă și această lecție s-a transformat, de fapt, în cea mai importantă lecție din viața noastră... A dus la o despărțire fără de care nu am fi fost azi aici”, a mărturisit Giulia Anghelescu despre momentul care a durut-o, poate, cel mai tare în relația cu soțul ei, Vlad Huidu.

Bărbatul și-a mai cerut scuze și pentru modul în care a gestionat vestea sarcinii cu primul copil, dar și pentru că nu a stat îndeajuns cu copiii lor. Într-un final, Giulia și Vlad au trecut proba și au câștigat suma investită, adică 900 de euro.

Robert Tudor i-a cerut scuze Elenei pentru glumele pe care le face la adresa mamei ei. La nici câteva minute, el, soția sa, dar și Dani Oțil au început să lăcrimeze. Robert Tudor și-a mai cerut iertare și pentru plecările dese de acasă. Din păcate, bărbatul a nimerit doar patru puncte, așa că au pierdut cei 1.200 de euro investiți de Elena.

Tensiunea a fost mare între Diana Bulimar și Radu Dumitrache! Cei doi și-au „reproșat” un episod pe care l-au trăit în vacanța din Antayia, când au zburat cu baloanele în Cappadocia. Acum, cei doi au avut ocazia să lămurească lucrurile.

„(...) M-a bușit plânsul, pentru că nu-mi venea să cred că s-a supărat atât de tare dintr-o chestie pe care eu o consideram mică și cumva nu mai știam cum să motivez că pentru mine nu e atât de mare acest reproș pe care l-am avut încât să se ajungă în punctul ăla. Îmi pierdusem puțin mințile”, a povestit Radu la testimoniale, adăugând că a învățat din acel episod. „Asta a fost prima noastră ceartă”, a completat Diana.

Radu Dumitrache și-a mai cerut scuze pentru că se plânge atât de des din cauza banilor. „A spus una la care nu mă așteptam”, a precizat Diana Bulimar, după dezvăluirea logodnicului ei.

Băiatului i-a mai părut rău că nu a văzut-o niciodată pe logodnica sa într-o competiție. Diana Bulimar și Radu Dumitrache au trecut proba cu cinci puncte, băgând la pușculiță sumă investită, adică 800 de euro.

Anca Munteanu și DOC au avut un moment extrem de greu și emoționant la proba „Îmi pare rău”.

„(...) Eu le-am considerat automatisme verbale și spuse către mine. Nu poți să spui: te iubesc și ești zeița mea cuiva cum îmi spui mie soției tale. N-ai cum să faci asta! Dacă e automatism, atunci la fel îmi spui și mie (…) Exact ce îmi spunea mie în momentele noastre bune, în care îmi făcea complimente și era totul frumos, aceleași cuvinte... aceeași intonație… aceeași față… tot ce transmitea către o persoană necunoscută îmi transmitea și mie și mi s-a părut dintr-o dată că toată viața mea e o minciună”, s-a destăinuit Anca Munteanu la Power Couple România, ediția din 3 februarie 2025.

După un tir de mărturisiri dureroase, DOC a reușit să bifeze cinci puncte și implicit să câștige suma investită de soția sa, adică 1.100 de euro.

„Îmi pare rău că uneori țip la tine”, a mărturisit Nicu Grigore în fața soției sale, Bella Santiago, iar ea a completat: „Pentru mine asta este trauma”.

De asemenea, el și-a cerut scuze că uneori este mai autoritar cu fiica lor: „Ea, până să o aducă în România, a crescut singură, a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult pe supraviețuire. De cele mai multe ori, ea stătea pe stradă, cu copiii la joacă, o mai agitau <<că nu o să mai vină să te ia de aici>> și cumva ea avea o chestie de genul în mintea ei (…) Și am încercat un pic să sparg zidul acela dintre noi, pentru că și ea mi-a permis și atunci am intrat mai mult cu bocancii, ca să zic așa. N-am vrut să se comporte la 13 ani ca la 18 ani… Am zis că pe măsură ce crește, o să las garda mai jos”, a mărturisit, printre altele, Nicu Grigore despre relația sa cu fiica Bellei Santiago.

În cele din urmă, Nicu Grigore a bifat cinci puncte, iar el și Bella Santiago au câștigat suma investită, adică 1.360 de euro.

Power Couple România sezon 2, 3 februarie 2025. Ce cuplu a câștigat superputerea săptămânii patru de competiție. Cum arată clasamentul după proba băieților

Dani Oțil și cuplurile Power s-au întâlnit în living pentru a afla clasamentul după proba băieților, dar și cine a câștigat superputerea săptămânii patru de competiție.

Diana Bulimar și Radu Dumitrache au cei mai puțini bani încasați astăzi, pentru că au investit cea mai mică sumă. Pe de altă parte, Robert Tudor și Elena au pierdut proba și banii investiți, pentru că bărbatul nu a nimerit decât patru din cinci situații și, astfel, au ajuns pe ultimul loc în clasament.

Cu cinci puncte din nouă încercări, Monica și Leonard Doroftei au cea mai mare investiție de astăzi și, prin urmare, au urcat în vârful clasamentului. Așadar, ei câștigă superputerea săptămânii patru, pentru a doua oară în concurs.

„Superputerea va fi deschisă atunci când spunem noi și sigur este un atu sau un avantaj față de ceilalți... sau nu”, a transmis Dani Oțil în ediția Power Couple România - La bine și la greu din 3 februarie 2025.

Sezonul 2 din Power Couple România - La bine și la greu se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Power Couple România sezon 2, 29 ianuarie 2025. Un cuplu neașteptat a fost eliminat! Proba de mima la înălțime, o provocare dură