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Adda, despre cel mai mare regret al său în lupta cu boala Lyme: „Nu mi-am ascultat instinctul”

Lupta cu boala Lyme a fost una dintre cele mai dificile încercări din viața Addei, iar artista a vorbit deschis despre experiențele prin care a trecut. Deși a avut parte de momente grele, vedeta recunoaște că există un lucru pe care îl regretă cel mai mult atunci când privește în urmă. Ce ar fi făcut diferit și de ce spune că nu și-a ascultat instinctul!

Autor: Denisa Bita
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:22 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:27
Adda, despre cel mai mare regret | Arhiva
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Pe lângă cariera muzicală, Adda se bucură și de rolul de soție și mamă, având o familie frumoasă alături de Cătălin Rizea și fiul lor, Alexandru. Cei doi i-au fost alături artistei în una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce aceasta a primit diagnosticul de boală Lyme, în urma mai multor investigații și a unui lung șir de diagnostice greșite.

Adda, despre cel mai mare regret al său în lupta cu boala Lyme


Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, Adda a vorbit și despre starea sa de sănătate, mărturisind că, în prezent, lucrurile sunt ținute sub control. După numeroasele încercări prin care a trecut, artista se bucură de această stabilitate și speră să o păstreze cât mai mult timp, spunând că nu și-ar putea dori mai mult decât să fie bine în continuare.

Privind în urmă la întreaga experiență, Adda spune că ar fi trebuit să acorde mai multă atenție propriilor bănuieli și să nu își ignore intuiția. Artista povestește că suspectase încă de la început că ar putea avea boala Lyme, însă a ales să se bazeze pe recomandările medicilor. Confirmarea diagnosticului a venit abia după aproape un an, iar acest lucru a făcut-o să conștientizeze cât de mult a contat faptul că nu și-a ascultat instinctul.

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Pentru Adda, cea mai mare dezamăgire rămâne faptul că a trecut atât de mult timp până când a primit diagnosticul corect. Artista mărturisește că a făcut tot ce a depins de ea și îi sfătuiește pe cei care se confruntă cu situații similare să nu renunțe până nu găsesc un specialist în care să aibă încredere. Totodată, aceasta subliniază cât de important este ca medicul să privească pacientul dincolo de simptome și diagnostice, să îl asculte și să îi acorde respectul și atenția de care are nevoie.

Adda , selfie
Adda si Catalin Rizea

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