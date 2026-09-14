Ce s-a întâmplat între Mădălina Apostol și Monica Gabor. A plecat brusc din casa ei, după aproape un an

Mădălina Apostol și Monica Gabor au avut o relație foarte apropiată și, pentru o perioadă, au ajuns chiar să locuiască sub același acoperiș. Prietenia dintre cele două ar fi trecut însă printr-un moment dificil în urmă cu aproximativ un an, când Mădălina Apostol a decis să plece din locuința Monicăi Gabor.

Mădălina Apostol ar fi locuit aproape un an în casa Monicăi Gabor

Potrivit informațiilor exclusive publicate de www.spynews.ro, Mădălina Apostol i-ar fi cerut ajutorul Monicăi Gabor în urmă cu aproximativ un an. Aceasta ar fi ajuns să locuiască alături de buna sa prietenă și familia ei. În aceeași casă se aflau Mr. Pink, Irina Columbeanu și copilul pe care Monica Gabor îl are împreună cu partenerul său de viață. Conform sursei citate, în perioada petrecută alături de familia Monicăi Gabor, Mădălina Apostol ar fi ajutat-o pe aceasta inclusiv cu îngrijirea celui mic. Situația s-ar fi schimbat după aproape un an.

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Surse citate de www.spynews.ro susțin că între Mădălina Apostol și Monica Gabor ar fi existat o discuție în contradictoriu. În urma neînțelegerii, Mădălina Apostol ar fi decis să nu o mai ajute pe prietena sa cu copilul și să plece din locuința în care aceasta trăia alături de Mr. Pink.

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Monica Gabor și Mădălina Apostol au fost foarte apropiate

Relația strânsă dintre cele două era cunoscută de mai mult timp. Un episod care a arătat cât de mult ținea Monica Gabor la prietena sa s-a petrecut în anul 2022. La vremea respectivă, Monica Gabor a făcut un apel pe rețelele de socializare după ce nu a mai reușit să ia legătura cu Mădălina Apostol.

Îngrijorată, aceasta le-a cerut celor care aveau informații despre prietena sa să o contacteze. O zi mai târziu, Monica Gabor a revenit cu vești și a anunțat că Mădălina era bine. Prietenia dintre ele a continuat, iar vestea morții Mădălinei Apostol a afectat-o profund pe Monica Gabor. Aceasta a descris-o ulterior drept o persoană generoasă, o prietenă loială și o mamă devotată.