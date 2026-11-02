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CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună

În ultima vreme, CRBL și iubita nu s-au mai afișat deloc, iar fanii deja s-au întrebat dacă nu cumva cei doi au ajuns la despărțire! Artistul vorbește acum, pentru prima dată, despre motivele pentru care a șters toate fotografiile cu Olga Guțanu, iubita mai tânără cu 23 de ani, dar și ce se întâmplă cu ei în momentul de față. 

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 10:22 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 10:57
CRBL spune de ce nu se mai afișează cu iubita lui | arhiva
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După divorțul de fosta soție, CRBL și-a găsit fericirea în brațele Olgăi Guțanu, iubita cu 23 de ani mai tânără decât el. La începutul relației, cei doi apăreau des împreună în mediul online, mergeau la evenimente mondene și nu ezitau să vorbească public despre povestea lor de dragoste și despre planurile pe care le aveau pentru viitor.

Relația lor nu a fost însă lipsită de comentarii mai puțin plăcute. Diferența de vârstă dintre cei doi a stârnit numeroase reacții, iar CRBL s-a văzut nevoit să facă față tuturor criticilor primite referitoare la faptul că povestea lor nu va funcționa și că, mai devreme sau mai târziu, relația se va încheia.

Ce se întâmplă între CRBL și iubita lui

În ultima perioadă, aparițiile celor doi împreună au devenit tot mai rare. În plus, CRBL a șters de pe conturile sale de socializare fotografiile în care apărea alături de Olga Guțanu, iar acest lucru a stârnit numeroase speculații.

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Acum însă, pentru Spynews.ro, CRBL a vorbit despre tot ceea ce se întâmplă între el și partenera sa. Cântărețul a confirmat că nu s-au despărțit, ci că doar au luat o decizie, aceea de a nu-și mai expune viața personală pe rețelele de socializare.

Cântărețul a spus pentru Spynews.ro că știe de zvonurile care au apărut, dar nu și-a dorit până acum să dea o explicație, considerând că e mai bine așa. Totodată, pentru a închide gura răutăcioșilor, artista chiar a venit însoțit la un eveniment alături de Olga Guțanu.

De ce a fost artistul afectat

La începutul relației cu iubita lui mai tânără cu 23 de ani decât el, CRBL a primit multe comentarii negative. Artistul spune că nu s-a lăsat afectat neapărat de hate, dar mai mult l-a afectat faptul că criticile sunt mult prea agresive și opinia celor din jur vine înainte de a analiza situația.

În opinia artistului, problema este că oamenii nu mai filtrează ceea ce văd și reacționează mult prea agresiv pe rețelele de socializare. Cântărețul a mai spus pentru Spynews.ro că nu dorește ca, înainte de toate, să fie asociat cu muzica și ceea ce face el pe scenă, nu cu viața personală.

crbl si iubita lui la zapada
crbl si iubita lui colaj

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