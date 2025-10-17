Cum se înțelege acum CRBL cu fiica lui, Alessia, la mai bine de un an de la divorțul de mama ei. "M-a pus la zid"

CRBL a povestit recent în ce relații mai e acum cu fiica lui, Alessia, la mai bine de un an și jumătate de la divorțul de Elena.

CRBL a vorbit deschis despre relația pe care o are acum cu fiica lui adolescentă, Alessia.

CRBL, pus la zid de fiica lui, Alessia

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în urmă cu mai bine de un an, iar Alessia, fiica lor, a rămas cu mama ei. Cele două s-au mutat împreună în Republica Moldova și de atunci relația cu tatăl ei nu mai e la fel de strânsă.

Alessia are 15 ani, iar Elena, atunci când a ales să se mute cu fiica ei, a pus pe primul loc nevoile ei, gândindu-se la liceul unde avea să studieze. De când s-a despărțit de mama ei, relația lui CRBL cu Alessia nu mai e ca înainte, iar adolescenta s-a îndepărtat de el.

Atunci când fiica lui a aflat că el are o noua relație cu Olga Guțanu, Alessia s-a îndepărtat de tatăl ei și l-a judecat pentru alegerea făcută. Mai mult de atât, după ce a citit în presă că tatăl ei ar fi avut această relație din timpul căsniciei cu mama ei, Alessia a simțit să fie mai apropiată de ea, iar relația cu CRBL s-a răcit.

CRBL a declarat recent că se simte judecat de fiica lui și că nu o mai recunoaște pentru că adolescenta nu mai este atât de deschisă cu el cum era în trecut.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (...) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a declarat CRBL, în podcastul moderat de Bursucu.

El a spus că o înțelege pe fiica lui pentru faptul că îl pune la zid din cauza faptului că el și-a refăcut viața pentru că ea se simte rănită. Artistul a spus că așteaptă ca timpul să vindece anumite răni și să o vadă pe fiica lui că se apropie din nou de el.

„Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (...) Eu nu mi-am lăsat familia (...) Noi doi (n.r. el și fosta soție) am făcut alegere”, a mai spus el.

Chiar dacă în presă s-a scris că el ar fi abandonat-o complet pe fiica lui după divorț, el a spus că nu este adevărat și că își dorește foarte mult să facă în continuare parte din viața fetiței sale.

