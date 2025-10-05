Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu iubita lui, Olga Guțanu. Dezvăluirea artistului i-a surprins pe fani

Într-un interviu recent, CRBL a vorbit deschis despre relația lui cu Olga Guțanu și ce planuri de viitor au împreună.

CRBL, artistul în vârstă de 47 ani, este de mai bine de un an într-o relație cu Olga Guțanu, o tânără superbă în vârstă de 23 ani. Ea este femeia cu care artistul și-a refăcut viața după divorțul de Elena Vîșcu.

Pentru că deja se cunosc foarte bine și relația lor a avansat, CRBL a vorbit și despre o posibilă căsătorie cu noua lui iubită.

Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu Olga, iubita lui

Artistul a avut nevoie de o perioadă de vindecare după ce a pus punct căsniciei sale cu Elena Vîșcu, cu care are o fetiță adolescentă pe nume Alexia, și apoi și-a dat voie să iubească din nou.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 28. Dezvăluirile lui CRBL despre suferința după fosta relația. "Am învățat ceva de la tatăl meu"

După aproximativ 10 luni de relație cu Olga, CRBL și frumosul model din Republica Moldova s-au mutat împreună. Cei doi au fost criticați pentru diferența de vârsta dintre ei și presa i-a întrebat în repetate rânduri cum resimt această discrepanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru CRBL, el a spus că vârsta este doar un număr și la cum a cunoscut-o pe Olga, și-a dat seama imediat că este mult mai matură pentru vârsta ei decât multe alte femei. Cei doi se înțeleg foarte bine în ciuda diferenței de vârstă de 24 ani și chiar se completează perfect, formând un cuplu bine sudat.

„Din punct de vedere al vieții, al relației sunt foarte bine, sunt echilibrat. Suntem bine amândoi, suntem ok așa. Căsătorie, acte, copii?! Astea sunt despre viitor! Iar astea apar când apar!

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 27. Ispitele Cristina și Mattia față în față cu CRBL și Olga. Cum au reacționat

În rest, sunt pe cale să lansez patru albume: CRBL( Controversat/Rebel/ Băiat/ Legendă). Primul album e deja lansat, piesa cu numărul 10 ci titlul Banii va fi lansată chiar săptămâna viitoare. Noi ăștia mari uităm pentru cine facem bani și cât ne ajută”, a declarat CRBL, în exclusivitate pentru Click.

În noul interviu, artistul a vorbit și despre viața lui profesională, care se pare că este la fel de înfloritoare ca cea personală, dar și despre faptul că a pus câteva kilograme în plus.

„Nu sunt în cea mai bună formă privind greutatea. Am fost într-o formă și mai bună. Am avut anul trecut cu 10 kilograme mai puțin decât acum. Nu am făcut nimic atunci să slăbesc.

Nu țin regim și nici la sală nu merg. Chiar aș vrea să fiu un pic mai ambițios și mai organizat din punctul acesta de vedere. Sper să mă apuc din nou de mișcare ca să păstrăm sângele tânăr. Deocamdată, doar kendama mă mai ține așa aprins”, a mai povestit cântărețul.

Citește și: Mesajul emoționant al Elenei Vîșcu la un an jumate de la divorțul de CRBL. Ce le-a împărtășit urmăritorilor: „Libertatea nu e...”