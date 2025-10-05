Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu iubita lui, Olga Guțanu. Dezvăluirea artistului i-a surprins pe fani

Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu iubita lui, Olga Guțanu. Dezvăluirea artistului i-a surprins pe fani

Într-un interviu recent, CRBL a vorbit deschis despre relația lui cu Olga Guțanu și ce planuri de viitor au împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 11:00 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 09:12
Galerie
CRBL a vorbit deschis despre planurile lui e viitor cu iubita lui, Olga Guțanu. | Instagram

CRBL, artistul în vârstă de 47 ani, este de mai bine de un an într-o relație cu Olga Guțanu, o tânără superbă în vârstă de 23 ani. Ea este femeia cu care artistul și-a refăcut viața după divorțul de Elena Vîșcu.

Pentru că deja se cunosc foarte bine și relația lor a avansat, CRBL a vorbit și despre o posibilă căsătorie cu noua lui iubită.

Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu Olga, iubita lui

Artistul a avut nevoie de o perioadă de vindecare după ce a pus punct căsniciei sale cu Elena Vîșcu, cu care are o fetiță adolescentă pe nume Alexia, și apoi și-a dat voie să iubească din nou.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 28. Dezvăluirile lui CRBL despre suferința după fosta relația. "Am învățat ceva de la tatăl meu"

După aproximativ 10 luni de relație cu Olga, CRBL și frumosul model din Republica Moldova s-au mutat împreună. Cei doi au fost criticați pentru diferența de vârsta dintre ei și presa i-a întrebat în repetate rânduri cum resimt această discrepanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru CRBL, el a spus că vârsta este doar un număr și la cum a cunoscut-o pe Olga, și-a dat seama imediat că este mult mai matură pentru vârsta ei decât multe alte femei. Cei doi se înțeleg foarte bine în ciuda diferenței de vârstă de 24 ani și chiar se completează perfect, formând un cuplu bine sudat.

„Din punct de vedere al vieții, al relației sunt foarte bine, sunt echilibrat. Suntem bine amândoi, suntem ok așa. Căsătorie, acte, copii?! Astea sunt despre viitor! Iar astea apar când apar!

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 27. Ispitele Cristina și Mattia față în față cu CRBL și Olga. Cum au reacționat

În rest, sunt pe cale să lansez patru albume: CRBL( Controversat/Rebel/ Băiat/ Legendă). Primul album e deja lansat, piesa cu numărul 10 ci titlul Banii va fi lansată chiar săptămâna viitoare. Noi ăștia mari uităm pentru cine facem bani și cât ne ajută”, a declarat CRBL, în exclusivitate pentru Click.

În noul interviu, artistul a vorbit și despre viața lui profesională, care se pare că este la fel de înfloritoare ca cea personală, dar și despre faptul că a pus câteva kilograme în plus.

„Nu sunt în cea mai bună formă privind greutatea. Am fost într-o formă și mai bună. Am avut anul trecut cu 10 kilograme mai puțin decât acum. Nu am făcut nimic atunci să slăbesc.

Nu țin regim și nici la sală nu merg. Chiar aș vrea să fiu un pic mai ambițios și mai organizat din punctul acesta de vedere. Sper să mă apuc din nou de mișcare ca să păstrăm sângele tânăr. Deocamdată, doar kendama mă mai ține așa aprins”, a mai povestit cântărețul.

colaj CRBL si olga gutanu
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Mesajul emoționant al Elenei Vîșcu la un an jumate de la divorțul de CRBL. Ce le-a împărtășit urmăritorilor: „Libertatea nu e...”

John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești... Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu” Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x