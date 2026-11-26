După aproape doi ani de relație, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au decis să meargă pe drumuri separate. Influencerul a lăsat de înțeles că nu mai formează un cuplu, mărturisind că în viața lui au intervenit câteva schimbări.

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au pus capăt relației după aproape doi ani petrecuți împreună. În ultima perioadă, cei doi au lipsit din aparițiile comune de pe rețelele de socializare, deși obișnuiau să publice destul de des imagini și filmulețe împreună, mai ales că influencerul este cunoscut pentru videoclipurile amuzante pe care le postează în mediul online, iar Viviana apărea adesea alături de el.

De-a lungul relației, tânăra a fost prezentă în multe dintre clipurile realizate de Iustin Chiroiu, însă acest lucru s-a schimbat în ultimele luni. Cei doi nu au mai publicat imagini împreună, iar ultimul videoclip în care apar amândoi a fost postat în această vară. De atunci, Viviana Sposub nu a mai apărut în conținutul publicat de influencer.

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare

Un alt detaliu care a atras atenția este legat de activitatea celor doi din mediul online. Viviana Sposub și Iustin Chiroiu nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele de socializare, un gest care a alimentat și mai mult zvonurile privind separarea lor.

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Un indiciu important a venit chiar din partea influencerului, care a făcut recent o declarație la un eveniment monden. Întrebat cui îi va cumpăra primul cadou de Crăciun, Iustin Chiroiu a oferit un răspuns care a ridicat semne de întrebare.

Acesta a spus că, de această dată, familia va fi prima care va primi daruri din partea lui. Dacă înainte iubita era cea care avea prioritate, lucrurile s-au schimbat între timp, după cum a lăsat chiar el să se înțeleagă.

Viviana Sposub a format în trecut un cuplu cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan

Înainte de povestea de iubire cu Iustin Chiroiu, Viviana Sposub a trăit o relație de aproximativ cinci ani cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Nici Viviana Sposub, nici George Burcea nu au oferit atunci prea multe explicații despre motivele care au dus la separare. Cei doi au confirmat că nu mai formează un cuplu, însă au preferat să păstreze pentru ei detaliile legate de despărțire.

După încheierea acelei relații, Viviana Sposub și-a făcut apariția alături de Iustin Chiroiu, fostul iubit al Carminei Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu. Cei doi au fost împreună până în vara acestui an și au ales să își trăiască povestea de iubire departe de ochii publicului, fără să ofere declarații în presă despre relația lor.

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