Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. A fost publicat portretul oficial

O nouă fotografie a Prințesa Charlotte a fost publicată pentru a marca împlinirea vârstei de 11 ani. Charlotte, singura fiică a Prințului și a Prințesei de Wales, apare zâmbitoare, stând într-un câmp însorit. Cum arată.

Imaginea tinerei prințese a fost distribuită, iar Kensington Palace a lăsat scris: „Îi dorim lui Charlotte o aniversare de 11 ani foarte fericită!”, însoțit de un emoji cu tort. Portretul a fost realizat de fotograful Matt Porteous în timpul vacanței de Paște a familiei în Cornwall.

Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani

Cu o zi înainte, Prințul William și Prințesa Catherine și-au încântat fanii publicând un nou portret de familie, cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie.

În fotografie, William și Catherine apar întinși pe iarbă, zâmbind alături de copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, dar și de cei doi câini ai familiei, Orla și Otto, tot în timpul vacanței din Cornwall, arată acest cei de la BBC.com.

Fotografiile au fost realizate de același Matt Porteous, stabilit în Jersey. Acesta a mai colaborat cu familia regală pentru diverse proiecte, inclusiv imagini din culisele botezului lui Louis, felicitări de Crăciun și portrete oficiale.

Portretul aniversar al lui Charlotte vine la doar o zi după ce familia Wales a sărbătorit prima aniversare a celui de-al doilea câine, Otto. Cu această ocazie, au publicat o fotografie cu spanielul maro stând într-un câmp din Cornwall, însoțită de mesajul: „Bine ai venit în familie, Otto! Azi împlinești 1 an.”

Cum apare Charlotte în fotografia oficială

Charlotte apare îmbrăcată într-un pulover în dungi roșii și bleumarin și blugi, iar un detaliu simpatic este oja albastră, asortată cu gulerul cămășii.

Mesajele de „La mulți ani” au curs din partea fanilor pe rețelele sociale. Un cont dedicat familiei regale a scris că Charlotte este „foarte iubită” și că speră să aibă o zi minunată, iar alții au remarcat că „zâmbește mereu” și „pare să cunoască foarte bine protocolul”.

Singura fiică a Prințului și Prințesei de Wales s-a născut la ora 8:34, pe 2 mai 2015, la St Mary’s Hospital. Numele său complet, Charlotte Elizabeth Diana, este un omagiu adus bunicii sale, Prințesa Diana, și străbunicii, Regina Elisabeta a II-a. Charlotte este cu un an și nouă luni mai mică decât fratele ei mai mare, Prințul George.

De asemenea, Prințesa Charlotte a fost fotografiată alături de părinții și frații săi, Prințul George și Prințul Louis, la slujba de Paște (Easter Matins) de la Castelul Windsor, în urmă cu ceva vreme. A fost prima dată când familia a participat la această tradiție după diagnosticul de cancer al lui Catherine.