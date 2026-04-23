Home Showbiz Familia Regala Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO

Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO

A devenit deja o tradiție ca Prințul și Prințesa de Wales să publice în fiecare an noi fotografii cu copiii lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 14:53 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 14:56
Prințul Louis a împlinit 8 ani

A devenit deja o tradiție ca Prințul și Prințesa de Wales să publice în fiecare an noi fotografii cu copiii lor.

Prințul Louis a împlinit 8 ani

Astfel, pentru a marca împlinirea vârstei de opt ani a Prințului Louis, au ales o imagine cu mezinul familiei, realizată în timpul unei vacanțe în Cornwall. De obicei, Prințesa de Wales este cea care face fotografiile aniversare, însă de această dată imaginea a fost realizată de fotograful Matt Porteous.

Se crede că fotografia a fost făcută la începutul acestei luni și a fost distribuită pe rețelele sociale de Kensington Palace, însoțită de mesajul: „La mulți ani, Louis! Azi împlinește 8 ani!”

În imagine, tânărul prinț apare zâmbind, cu brațele încrucișate peste un pulover albastru cu fermoar. Pare să se afle pe o barcă, iar în fundal se vede marea. Prințul Louis este al treilea copil al Prințului și Prințesei de Wales și primul din familie care își sărbătorește ziua de naștere în 2026.

Sora sa mai mare, Princess Charlotte, va împlini 11 ani luna viitoare, iar Prince George va face 13 ani în luna iulie.

Membrii publicului s-au grăbit să transmită urări în secțiunea de comentarii, trimițându-i gânduri bune simpaticului membru al Familiei Regale, cunoscut pentru personalitatea sa energică.

Fiind cel mai mic membru al familiei Wales family, Prince Louis nu este prezent la fel de des la evenimente publice precum fratele său mai mare, Prince George, și sora sa, Princess Charlotte.

Care a fost cea mai memorabilă apariție publică a Prințului Louis

Una dintre cele mai memorabile apariții ale sale a fost, desigur, în timpul Jubileului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. În timpul paradei, micul prinț a cucerit inimile publicului prin expresiile sale haioase și interacțiunile cu familia.

La un moment dat, Prințesa de Wales a încercat să-l liniștească, însă el i-a pus mâna peste gură. Chiar și bunicul său, Regele Charles al III-lea, a intervenit, luându-l pe genunchi pentru a-l distra, în timp ce Regina Camilla râdea de reacțiile lui.

Un alt moment important în care a fost văzut în public a fost la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Cei trei copii au intrat în Westminster Abbey în urma părinților lor, iar sora sa mai mare, Charlotte, părea să aibă grijă de el. În timpul ceremoniei, ea l-a ținut de mână și a stat lângă el, în timp ce Prințul Louis îi arăta diverse lucruri din catedrală, arată acest site.

Prințul Louis s-a născut pe 23 aprilie 2018, la Lindo Wing St Mary's Hospital, în Paddington, London. La anunțarea nașterii sale, Prințul și Prințesa de Wales au fost fotografiați zâmbind pe treptele spitalului, cu nou-născutul în brațele mamei. Ulterior, a fost botezat în vara aceluiași an, pe 9 iulie, la Chapel Royal, St James's Palace.

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
