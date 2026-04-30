Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă

Prințul și Prințesa de Wales au sărbătorit 15 ani de căsnicie pe 29 aprilie. Au publicat o fotografie adorabilă alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Imaginea, realizată în timpul unei escapade recente în Cornwall, îi surprinde pe toți întinși pe iarbă, desculți, zâmbind și stând apropiați.

Fotografia, realizată de fotograful Matt Porteous, oferă o imagine rară și intimă a familiei regale, departe de îndatoririle oficiale. Îmbrăcați lejer, în haine de vară, aceștia par relaxați, iar alături de ei apar și câinii familiei. cockerul spaniel negru Orla și un pui maro, aflat la prima sa apariție publică.

Aniversarea vine la doar câteva zile după o vizită a Prințului William în Țara Galilor, un loc cu o semnificație specială pentru cuplu. La începutul căsniciei, cei doi au locuit câțiva ani în Anglesey, unde au dus o viață mai liniștită, înainte de a-și asuma pe deplin rolurile regale importante.

Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey, într-o ceremonie urmărită la nivel global. Cu doar câteva zile înainte de aniversarea căsniciei, cei doi au marcat și aniversarea de 8 ani a Prințului Louis, publicând un nou portret și un videoclip jucăuș din aceeași vacanță la mare.

Apariție inedită a noului patruped al familiei regale

Deși aceasta pare a fi prima apariție a noului cățel într-o fotografie de familie completă, este posibil ca urmăritorii familiei regale de pe rețelele sociale să fi avut deja un mic indiciu despre noul membru.

Când Prințul de Wales a împlinit 43 de ani, pe 21 iunie anul trecut, a fost publicată o fotografie în care acesta ținea în brațe un cățel maro, în timp ce alți trei câini, doi pui și un spaniel negru, se jucau în jurul lui. „La mulți ani! Cu drag, C, G, C, L, Orla și puiuții! 🐾”, s-a arătat în descriere.

În mai 2025, publicația The Sun a relatat că Orla, câinele familiei încă din 2020, a fătat mai mulți pui. La rândul său, Daily Mail a menționat că venirea puilor a fost „o adevărată bucurie” pentru George, Charlotte și Louis și că familia intenționa să păstreze unul dintre căței.

După speculațiile că familia s-a mărit cu încă un cățel, Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, a confirmat acest lucru în timpul unei apariții oficiale din februarie, arată acest site.

„A avut o discuție destul de lungă cu logodnica mea despre câinele nostru, despre faptul că și ea are cocker spanieli și că al ei are aceeași vârstă ca al nostru”, a declarat Johann Von Loeper, CEO-ul Hiut, pentru PEOPLE, după ce prințesa a vizitat fabrica Hiut Denim din Țara Galilor, unde a fost încântată de un cocker spaniel pe nume Barney. „A fost un moment plăcut care a destins atmosfera.”

În timp ce îl admira pe Barney, Prințesa Kate a fost întrebată câți ani au câinii familiei sale și a răspuns: „Avem un cățeluș mic, are doar 8 luni, iar Orla are 5 ani.”