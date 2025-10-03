S-a aflat secretul Prințesei Diana. Ce introducea în palat crezând că nu o vede nimeni

Prințesa Diana continuă să surprindă chiar și la aproape 30 de ani de la moarte. Iată ce secret jucăuș s-a aflat despre ea.

Prințesa Diana a cucerit multe inimi în decursul vieții sale, fie prin eleganța sa, implicarea în cauzele umanitare, fie prin latura ludică și rebeliunea în fața rigidității vieții la Palat.

Ce introducea în secret Prințesa Diana în reședința regală

Prințesa Diana nu și-a pierdut gingășia și spiritul ludic odată cu intrarea în familia regală britanică. Această latură autentică i-a adus mulți admiratori și este chiar caracteristica pe care și-o amintesc cu drag copiii ei.

Prințesei îi făcea deosebită plăcere să fie la curent cu ce se întâmplă în lume și savura zvonurile și știrile mondene. Această curiozitate îi era satisfăcută în secret, introducând în reședința regală tabloide de scandal fără să știe lumea.

Știrile acestea o făceau să zâmbească, potrivit unei surse, și o țineau conectată la lumea reală, din afara zidurilor palatului.

Complicele ei era un angajat de încredere care i le aducea în secret în timpul vizitelor. Este vorba de hair stilistul Prințesei, Richard Dalton. El este și cel care a povestit tot cu amuzament și nostalgie.

„Unul dintre hair stiliști, nu spun care, le introducea în mare secret la palat. Chiar am spus asta în public? Pur și simplu, le băga în reședința regală, dar nu era vorba despre mine...

Ea îmi spunea: «Richard, poți să mi le aduci tu?» Nimeni nu-și punea problema să mă verifice, pentru că nimeni nu știa că făceam așa ceva. Și, odată ce treceam de echipa de securitate și ajungeam în bucătărie, nu mai aveam niciun obstacol de întâmpinat”, spune el.

Richard Dalton a lucrat pentru Prințesa Diana timp de nouă ani și se delecta cu fiecare moment în care aceasta devora tabloidele aduse. Conform spuselor acestuia, Prințesa citea tot ce era scris despre familia regală, despre ea sau copiii ei. Deși unele lucruri o și întristau, mai ales cele legate de Prințul William și de Prințul Harry, nu se putea abține de la plăcerea ei vinovată.

„Scriau mereu «Este Charles tatăl lui Harry?». Bineînțeles că este!” mai adaugă Richard Dalton. „Fratele Dianei, Charles Spencer, pe când îl tundeam eu, avea părul roșcat. La fel și Lady Sarah. Toți cei din familia Spencer erau cu siguranță roșcați. Dar, la vremea respectivă, nu aveam cum să spun: «Heeei, Charles Spencer este roșat!»”

Richard Dalton dorește să păstreze și să prețuiască moștenirea Prințesei Diana, vorbind despre timpul petrecut cu ea, publicându-și memoriile.

„Simt că a fost ștearsă rapid din istorie pentru a face loc Camillei. Cred că atunci asta m-a și determinat să încerc să-i onorez amintirea într-un fel în care nimeni nu părea să o facă”, a declarat Renae Plant, prietena lui Richard Dalton și fondatoarea The Princess Diana Museum.

Renae Plant este și cea care l-a încurajat pe hair stilist să-și publice memoriile și să vorbească despre Prințesa Diana.