Motivul pentru care Theo Zeciu și Cesima de la Power Couple nu s-au căsătorit! Când vor face pasul cel mare

Theo Zeciu a vorbit deschis despre viitorul relației cu Cesima și despre posibilitatea de a ajunge în fața altarului. Deși formează un cuplu apreciat de urmăritorii lor, cei doi nu se grăbesc să facă pasul spre căsătorie. Influencerul a dezvăluit care sunt motivele pentru care amână momentul cererii și ce decizii au luat împreună în privința viitorului lor.

Relația dintre Theo Zeciu și Cesima Nechifor a început în 2019, iar de atunci cei doi au devenit unul dintre cuplurile urmărite de publicul din mediul online. Popularitatea lor a crescut și datorită activității din social media: Theo s-a remarcat prin conținutul publicat pe YouTube, în timp ce Cesima a reușit să atragă o comunitate impresionantă de urmăritori pe rețelele de socializare. Mai mult, cei doi și-au testat relația și în cadrul emisiunii „Power Couple România”.

Motivul pentru care Theo Zeciu și Cesima de la Power Couple nu s-au căsătorit!



Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru Spynews.ro, Theo Zeciu a dezvăluit că el și Cesima nu simt nevoia să se grăbească în privința căsătoriei sau a întemeierii unei familii. Cei doi își doresc ca fiecare etapă a relației să vină firesc, fără presiuni și fără să forțeze lucrurile. Până când vor face pasul cel mare, aceștia se bucură de viața în doi și de cele două pisicuțe pe care le-au adoptat, considerând că și acesta este un pas important în construirea propriei familii.



Theo Zeciu a dat de înțeles că mariajul face parte din planurile lor de viitor, atât el, cât și Cesima văzând căsătoria ca pe un pas firesc în relația lor. Cu toate acestea, influencerul nu vrea să transforme acest moment într-o prioritate și preferă să aștepte până când amândoi vor fi convinși că a venit timpul potrivit. Acesta își dorește ca logodna și pregătirile pentru nuntă să fie decizii luate din toată inima, fără presiunea așteptărilor celor din jur.

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Influencerul a mărturisit că programul încărcat reprezintă, în prezent, una dintre principalele provocări în conturarea planurilor de viitor, astfel că el și Cesima nu vor să forțeze lucrurile și preferă să lase totul să evolueze în ritmul lor. Chiar și așa, relația lor este una solidă, iar venirea celor două pisicuțe în viața lor a adus și mai multă bucurie, contribuind la consolidarea legăturii dintre cei doi.



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