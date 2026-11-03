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Oana Ioniță, studentă la 44 de ani! Cum a reușit coregrafa să obțină bursa de studiu

La 44 de ani, Oana Ioniță a demonstrat că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visurile și să începi un nou capitol. Coregrafa s-a întors pe băncile facultății și a reușit chiar să obțină o bursă de studiu. Cum a reușit să îmbine viața profesională și responsabilitățile!

Autor: Denisa Bita
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:16 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:26
Coregrafa consideră că și studenții trebuie ascultați | Arhiva
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Deși responsabilitățile profesionale și cele de mamă îi ocupă mare parte din timp, Oana Ioniță a decis să investească și în propria educație. Coregrafa nu s-a mulțumit cu realizările de până acum și a ales să revină în mediul academic, unde și-a propus o provocare ambițioasă: s-a înscris la nu mai puțin de trei programe de masterat.

Cum a reușit coregrafa să obțină bursa de studiu

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Oana Ioniță a dezvăluit ce a stat la baza deciziei de a reveni la facultate și de a-și asuma provocarea de a urma trei programe de masterat simultan. Coregrafa a ales domenii care o ajută atât în activitatea profesională, cât și în dezvoltarea personală, de la pedagogie și performanță în dans până la antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale. Aceasta își dorește să găsească noi modalități de a-și dezvolta afacerea, de a transforma pasiunea pentru artă într-o sursă de venit și de a lucra mai eficient cu cei mici.


Oana Ioniță recunoaște că experiența de studentă vine și cu momente în care își susține cu tărie propriile idei, chiar dacă acestea nu coincid întotdeauna cu opiniile cadrelor didactice. Coregrafa este de părere că dialogul trebuie să existe în ambele sensuri și că vocea studenților merită auzită. Chiar dacă acum se află de cealaltă parte a catedrei, vedeta nu renunță la sinceritate și își exprimă punctul de vedere ori de câte ori simte că este necesar.

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Rezultatele obținute până acum o bucură pe Oana Ioniță, care mărturisește că își propune să încheie studiile cu cele mai bune note. Coregrafa a dezvăluit că eforturile sale au fost deja răsplătite, reușind să obțină o bursă de studiu după ce s-a clasat printre primii trei candidați admiși, cu o notă foarte bună.

Oana Ionita este asezata pe un fotoliu
Oana Ionita poarta o rochie eleganta
Oana Ionita, fotografie alb-negru
Oana Ionita, sedinta foto
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