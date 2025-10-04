Cu ce se ocupă Oana Ioniță, fosta „Bebelușă”, după ce a renunțat la televiziune și a trecut printr-un divorț dureros

Oana Ioniță, fosta „Bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor”, a lăsat televiziunea în urmă și s-a concentrat pe marea ei pasiune – dansul.

După ani în care a predat și a condus propria școală, vedeta face acum un pas important: va preda atât în școli private, cât și în cele de stat.

Cu ce se ocupă acum Oana Ioniță

După o perioadă în care și-a dorit să își schimbe direcția profesională, Oana Ioniță a mers la liceul unde învață fiica ei și a dat examen pentru a deveni profesoară. Fosta „Bebelușă” a povestit cu emoție că revenirea în școala unde și-a petrecut adolescența a avut o semnificație specială pentru ea.

„Mai nou o să fiu profesoară cu acte în regulă în sistemul și privat, și de stat, unde eu am învățat din clasa a IV-a, am venit și am stat la acest internat, care acum este în renovare. De la 10 ani am stat singură în internat. A fost o experiență.

Acum fetița mea este elevă. Cea care mi-a fost profesoară în toată perioada liceului, anul acesta a ieșit la pensie și a zis că îmi cedează... mi-a predat ștafeta”, a declarat Oana Ioniță, conform Spynews.ro.

În plan personal, Oana trece printr-o perioadă de „echilibru”. După divorțul dificil de tatăl fiului ei, Florin Budnaru, nu își dorește deocamdată o nouă relație, ci preferă să se concentreze pe familie și pe propria liniște.

„Când cauți ceva, automat găsești. Eu, în momentul de față, simt că trebuie să stau și să îmi calmez situația, să îmi echilibrez viața. Dacă eu nu sunt bine cu mine și intru într-o relație în care adun după mine un sac de greutăți și o povară de frustrări și de lucruri care nu sunt bine, cumva le bag în relația respectivă. Cel mai bine să încep cu dreptul. Să fiu eu bine, eu cu familia mea, copiii mei să mă poată urma”, a mai spus ea.

Vedeta suferă că nu-și prea vede fiul, după ce a divorțat de tatăl lui

Recent, Oana Ioniță, coregrafă și dansatoare, a vorbit deschis despre căsătorie și divorț, dar mai ales despre durerea de a nu-l avea pe fiul ei aproape.

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru s-au căsătorit în vara lui 2013, după o relație de doar șase luni. După aproape zece ani, au divorțat, iar despărțirea a fost cu atât mai dificilă din pricina fiului lor, Maxim, care are acum zece ani. Oana mai are și o fiică adolescentă, Isabel, dintr-o relație anterioară.

La începutul lui 2023, Oana a decis să pună capăt căsniciei, după ce a conștientizat că nu mai avea o relație reală cu soțul ei, devenit tot mai distant și concentrat exclusiv pe copil.

Dansatoarea a mărturisit că s-a simțit invizibilă în căsnicia ei și, deși nu și-a imaginat vreodată că va ajunge acolo, a decis să divorțeze.

„N-am vrut niciodată să văd că suntem diferiți sau că trăim vieți separate. Nu vorbesc de a avea pe altcineva. Când nu mai există respect și susținere, nu mai există cuplu. Atunci am decis să întreb dacă mai continuăm sau nu.

Mi-aș fi dorit să facem terapie, mi-aș fi dorit să salvăm relația. Îmi doresc (să iubească din nou - n.r.), nu știu dacă la fel de tare și poate ar fi bine să nu, nu de frică.

Atunci când te îndrăgostești, ești orb și nu mai gândești. Și e bine să nu fii orb, e bine să analizezi și să fii deschis, sincer, simplu și să nu fii altcineva, că atunci când iubim și ne îndrăgostim suntem cea mai bună versiune a noastră.

Noi avem și pete negre, și pete albe și e bine să fim și cu albe, și cu negre atunci când ne îndrăgostim, ca cel care ne vede să vadă cum suntem noi cu adevărat”, a declarat Oana Ioniță la „Un podcast mișto”.