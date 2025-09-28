Antena Căutare
Home Showbiz Vedete A marcat o generație! Cum arată Ana María Orozco la 52 de ani. Cu ce se ocupă actrița care a jucat-o pe „Betty cea urâtă”

A marcat o generație! Cum arată Ana María Orozco la 52 de ani. Cu ce se ocupă actrița care a jucat-o pe „Betty cea urâtă”

Ana María Orozco, actrița care a cucerit publicul din România cu rolul din „Betty cea urâtă”, are acum 52 de ani și trăiește în Argentina.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 11:15 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:30
Galerie
Anul trecut, „Betty cea urâtă” a revenit cu o continuare mult așteptată | Profimedia

Departe de reflectoare, Ana duce o viață liniștită, dar plină de realizări pe plan personal și profesional.

Cum arată Ana María Orozco la 52 de ani

Lăsând în urmă imaginea personajului stângaci din serial, Ana María Orozco se remarcă astăzi printr-un stil elegant și rafinat. Și-a continuat cariera pe scena teatrului și în televiziunea din Argentina, iar acasă își dedică timpul celor două fiice, de care este foarte apropiată. Una dintre ele, Lucrecia Quaglia, a ales și ea scena, activând ca model, actriță și cântăreață.

De-a lungul anilor, actrița a trecut prin multe transformări și astăzi este de nerecunoscut. Anul trecut, „Betty cea urâtă” a revenit cu o continuare mult așteptată, iar Ana María a vorbit cu entuziasm despre această experiență, spunând că a fost un rol pe care l-a iubit mereu.

Articolul continuă după reclamă

„Mă simt fericită. Această revenire m-a entuziasmat foarte mult. M-a luat prin surprindere, dar sunt cu adevărat mulțumită. Simt că este o oportunitate minunată pentru mine, în acest moment al vieții, de a mă reconecta cu acest personaj atât de îndrăgit, mai ales într-un moment atât de special”, a declarat ea pentru People en Español.

Citește și: Ana Maria Orozco, actrița care a dat viață protagonistei din Betty cea urâtă, revine pe micile ecrane. Cum arată la 50 de ani

„Betty cea urâtă”, serialul care i-a schimbat viața

Au trecut 23 de ani de la rolul din „Betty cea urâtă”, care i-a schimbat în bine parcursul profesional.

„Au trecut destul de mulți ani, 23 mai exact! La vremea respectivă, a avut un impact foarte mare și simt că a marcat un înainte și un după în cariera mea. De-a lungul anilor, pe măsură ce lucrurile s-au așezat și s-a format această amintire puternică și incredibilă a ceea ce a însemnat «fenomenul Betty», mă simt foarte onorată”, a adăugat actrița, conform Cancan.ro.

Ana María Orozco nu a oferit prea multe detalii despre evoluția personajului, dar a subliniat că noua „Betty” privește lumea altfel după două decenii.

Continuarea serialului o surprinde pe Betty în fața unor provocări profesionale și personale: salvarea companiei, relația cu fiica ei, Mila, și adaptarea la schimbările din jur. Relația mamă-fiică, plină de tandrețe și umor, este unul dintre punctele centrale ale noii producții.

„Nu pot dezvălui prea multe, pentru că exact despre asta este vorba – să descoperim această Betty de acum, la 20 de ani distanță. Dar suntem conștienți de momentul actual, de contextul cultural în care trăim ca femei.

Așa că simt că Betty – dincolo de schimbările pe care le veți vedea, pentru că după 20 de ani nu poate fi aceeași, și pentru că este la o altă vârstă – este tot o Betty care își continuă căutările, care continuă să pună întrebări, care continuă să se simtă vulnerabilă, dar și mai puternică, mai hotărâtă”, a mai spus Ana María Orozco.

Puțini știu că Ana María Orozco, actrița care a cucerit inimile oamenilor cu rolul din telenovela „Betty cea urâtă”, și-a început cariera încă din copilărie, apărând la televizor pe când avea doar câțiva ani.

Ana Maria Orozco în tinerețe
Ana Maria Orozco îmbrăcată într-o rochie verde elegantă
Ana Maria Orozco îmbrăcată într-o rochie verde elegantă
Ana Maria Orozco îmbrăcată într-o rochie verde elegantă

Crescută într-o familie de artiști – tatăl, regizor, iar sora, actriță – Ana María părea predestinată scenei. Totuși, succesul răsunător al serialului din 1999 a luat-o prin surprindere, transformând-o peste noapte într-un simbol al televiziunii latino-americane.

Îți mai amintești de Lavinia Miloșovici? Cum arată acum și cu ce se ocupă gimnasta care a pozat în reviste pentru adulți... Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep. Tariful nu e pentru oricine...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior. Cum a fost surprinsă într-o zi normală din viața ei
Chiar dacă nu îi vezi fața, sigur o recunoști dupa posterior. Cum a fost surprinsă într-o zi normală din...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din „Dawson’s Creek”
James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x