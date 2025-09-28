A marcat o generație! Cum arată Ana María Orozco la 52 de ani. Cu ce se ocupă actrița care a jucat-o pe „Betty cea urâtă”

Ana María Orozco, actrița care a cucerit publicul din România cu rolul din „Betty cea urâtă”, are acum 52 de ani și trăiește în Argentina.

Departe de reflectoare, Ana duce o viață liniștită, dar plină de realizări pe plan personal și profesional.

Cum arată Ana María Orozco la 52 de ani

Lăsând în urmă imaginea personajului stângaci din serial, Ana María Orozco se remarcă astăzi printr-un stil elegant și rafinat. Și-a continuat cariera pe scena teatrului și în televiziunea din Argentina, iar acasă își dedică timpul celor două fiice, de care este foarte apropiată. Una dintre ele, Lucrecia Quaglia, a ales și ea scena, activând ca model, actriță și cântăreață.

De-a lungul anilor, actrița a trecut prin multe transformări și astăzi este de nerecunoscut. Anul trecut, „Betty cea urâtă” a revenit cu o continuare mult așteptată, iar Ana María a vorbit cu entuziasm despre această experiență, spunând că a fost un rol pe care l-a iubit mereu.

„Mă simt fericită. Această revenire m-a entuziasmat foarte mult. M-a luat prin surprindere, dar sunt cu adevărat mulțumită. Simt că este o oportunitate minunată pentru mine, în acest moment al vieții, de a mă reconecta cu acest personaj atât de îndrăgit, mai ales într-un moment atât de special”, a declarat ea pentru People en Español.

„Betty cea urâtă”, serialul care i-a schimbat viața

Au trecut 23 de ani de la rolul din „Betty cea urâtă”, care i-a schimbat în bine parcursul profesional.

„Au trecut destul de mulți ani, 23 mai exact! La vremea respectivă, a avut un impact foarte mare și simt că a marcat un înainte și un după în cariera mea. De-a lungul anilor, pe măsură ce lucrurile s-au așezat și s-a format această amintire puternică și incredibilă a ceea ce a însemnat «fenomenul Betty», mă simt foarte onorată”, a adăugat actrița, conform Cancan.ro.

Ana María Orozco nu a oferit prea multe detalii despre evoluția personajului, dar a subliniat că noua „Betty” privește lumea altfel după două decenii.

Continuarea serialului o surprinde pe Betty în fața unor provocări profesionale și personale: salvarea companiei, relația cu fiica ei, Mila, și adaptarea la schimbările din jur. Relația mamă-fiică, plină de tandrețe și umor, este unul dintre punctele centrale ale noii producții.

„Nu pot dezvălui prea multe, pentru că exact despre asta este vorba – să descoperim această Betty de acum, la 20 de ani distanță. Dar suntem conștienți de momentul actual, de contextul cultural în care trăim ca femei.

Așa că simt că Betty – dincolo de schimbările pe care le veți vedea, pentru că după 20 de ani nu poate fi aceeași, și pentru că este la o altă vârstă – este tot o Betty care își continuă căutările, care continuă să pună întrebări, care continuă să se simtă vulnerabilă, dar și mai puternică, mai hotărâtă”, a mai spus Ana María Orozco.

Puțini știu că Ana María Orozco, actrița care a cucerit inimile oamenilor cu rolul din telenovela „Betty cea urâtă”, și-a început cariera încă din copilărie, apărând la televizor pe când avea doar câțiva ani.

Crescută într-o familie de artiști – tatăl, regizor, iar sora, actriță – Ana María părea predestinată scenei. Totuși, succesul răsunător al serialului din 1999 a luat-o prin surprindere, transformând-o peste noapte într-un simbol al televiziunii latino-americane.