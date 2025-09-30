E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă

O cântăreață celebră a încercat în van să scape de paparazzi. Iată cine se ascunde sub eșarfa albastră.

Plimbările prin Paris pot fi o adevărată corvoadă dacă îți ies în cale la tot pasul fotografi. O celebră artistă a trăit totul pe propria piele. Deși a încercat să se ascundă sub o eșarfă, paparazzii nu i-au dat pace.

Puțini și-au dat seama cine este artista camuflată

Madonna, căci despre ea este vorba, a fost surprinsă pe străzile din Paris alături de iubitul ei mai tinerel, Akeem Morris. Deși întâmplarea l-a amuzat pe bărbat, cântăreața a fost mai degrabă stânjenită de situație și chiar a încercat să se ascundă.

Îmbrăcată într-o ținută închisă la culoarea, cu blugi și jachetă cu un detaliu din blană, Madonna a sperat să treacă neobservată, însă paparazzii au urmărit-o și nu s-au lăsat până nu i-au făcut câteva fotografii. Deja deconspirată, artista a încercat să se acopere cu o eșarfă albastră și să-și continue plimbarea.

Akeem Morris este cu 37 de ani mai tânăr de Madonna, însă cei doi par să nu fie deloc deranjați de diferența de vârstă. Bărbatul chiar o alintă pe artistă „soțioara mea”. De asemenea, atât în public, cât și în mediul online cei doi sunt foarte afectuoși unul cu celălalt.

Conform unei surse, la începutul anului 2025 Madonna era în topul Forbes al femeilor americane „self-made”, cu o avere de 850 de milioane de dolari. Artista are 67 de ani și patru copii.

Madonna lucrează deja de ani buni să realizeze un film despre propria viață. În 2023, diva pop a început să lucreze la un film biografic intitulat „Who’s That Girl”, un omagiu adus filmului și piesei lansate de ea în 1987. Inițial, filmul a fost dezvoltat împreună cu Diablo Cody, care a fost co-scenaristă, iar titlul provizoriu era „Little Sparrow”. Munca la acest film a fost însă întreruptă de turneul internațional „Celebration”, care a devenit prioritatea sa, potrivit Daily Mail.

În cursul anului trecut, artista a scris o mare parte din scenariu împreună cu Erin Cressida Wilson și a ales-o pe Julia Garner pentru a o interpreta. Spre finalul anului trecut, cântăreața și-a exprimat frustrarea în ceea ce privește obstacolele întâmpinate la finalizarea filmului.

„După câteva zile dificile în Los Angeles, în care am ascultat producători și agenți spunându-mi de ce nu pot face acest film, mi-am dat seama că orice aleg să fac în viață va fi mereu pus la încercare”, a scris artista pe rețelele de socializare. Cântăreața a menționat că lucrează „la acest proiect de 4 ani”, timp în care mulți i-au spus că ar trebui „să reducă dimensiunile, să micșoreze totul, să gândească mai modest”.