Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei

Mihaela Rădulescu a fost compleșită de durere la înmormântarea mamei sale și nici nu a putut privi momentul final. Cu toate acestea, un alt detaliu a fost remarcat de toți. Cine a fost marele absent de la înmormântarea Marinelei Țiganu.

Duminică, 21 decembrie 2025, a avut loc o înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al Marinelei Țiganu a fost depus la Capela din Snagov, unde familia și apropiații au venit încă de dimineață pentru a-și lua rămas-bun. Aici s-au ținut slujbele religioase și momentele de reculegere. În final, aceasta a fost înmormânată în cimitirul din Snagov, alături de tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, într-un loc încărcat de semnificație pentru fosta prezentatoare TV.

Mihaela Rădulescu a condus-o pe ultimul drum pe mama ei, alături de rude și prietenii apropiați familiei. Însă toți au remarcat absența fiului vedetei TV.

Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu, a fost marele absent de la înmormântarea bunicii lui. Lipsa lui a fost resimțită ca un gol, mai ales pentru că bunica sa, Marinela Țiganu, a fost o figură semnificativă în viața lui și un sprijin constant în creșterea și educația sa.

Cu toate acestea, se pare că tânărul a avut un motiv întemeiat. Ayan este student în SUA și nu a putut ajunge la timp în țară, pentru ceremonie, transmite cancan.ro.

La rândul ei, Mihaela Rădulescu a fost vizibil marcată de durere. Deși a păstrat un profil discret și a evitat gesturile spectaculoase, pe chipul ei se citea durerea pierderii mamei. Vedeta a purtat o ținută sobră, în ton cu momentu, iar la coborârea sicriului în groapă, Mihaela nu a putut privi direct și a fost compeșită de emoții.

Decesul mamei ei, s-a adăugat unei perioade deja dificile pentru vedetă, marcată de moartea recentă a partenerului ei de viață, Felix Baumgartner. Într-un mesaj emoționant anterior înmormântării, Mihaela a mărturisit că mama ei „nu era bolnavă”, dar inima acesteia a cedat sub povara suferinței, după multiplele lovituri personale care au marcat ultimul an.