Programul marilor magazine în zilele de Crăciun și Anul Nou. Ce au anunțat

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar marile magazine au anunțat programul de sărbători.

Pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru Crăciun și Revelion, românii trec în număr mare pragul marilor magazine.

Programul supermarketurilor de sărbători

Programul marilor magazine de sărbători este ușor schimbat, majoritatea fiind închise pe 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026. Astfel, și angajații își pot petrece sărbătorile alături de cei dragi.

Iată până când vă puteți face cumpărăturile pentru cele necesare.

Program Lidl

Reprezentanții Lidl au anunțat, conform unei surse, că programul special pentru sărbători intră în vigoare chiar de pe 24 decembrie 2025. Toate magazinele din țară vor avea în ziua respectivă un program mai scurt.

Dacă pe 23 decembrie 2025, programul este unul normal, de la 7:00 la 22:00, pe 24 decembrie 2025, programul este următorul: 7:00 - 18:00.

Pe 25 și 26 decembrie 2025, magazinele Lidle vor fi închise. La fel și pe 1 ianuarie 2026.

în perioada 27 - 30 decembrie 2025, programul este normal. Iar pe 31 decembrie 2025, programul este unul scurt: 7:00 - 18:00.

Pe 2 ianuarie 2026, programul este unul scurt: 7:00 - 18:00.

Începând cu 3 ianuarie 2026, magazinele Lidl revin la programul normal.

Program Kaufland

Și acest lanț de magazine va avea un program mai scurt pe 24 și 31 decembrie 2025: 7:00 - 18:00. Doar cel din Sibiu Mall va respecta programul centrului comercial.

Pe 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026 toate magazinele Kaufland din țară vor fi închise.

În perioada 27 - 30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor avea program normal, 7:00 - 22:00 sau 7:00 - 23:00, în funcție de locație.

Pe 26 decembrie 2025, precum și pe 2 ianuarie 2026, va fi un program scurt: 9:00 - 18:00, cu excepția celui din Sibiu Mall, care va respecta programul centrului comercial.

Program Auchan

Magazinele Auchan vor avea un program special în funcție de locație.

- 24 Decembrie (Ajunul Crăciunului) – ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)

- 25 Decembrie (Crăciun) – ORAR: ÎNCHIS (*excepții)

- 26 Decembrie (A doua zi de Crăciun) – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)

- 31 Decembrie (Ajunul Anului Nou) – ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)

- 1 Ianuarie (Anul Nou) – ORAR: ÎNCHIS (*excepții)

- 2 Ianuarie – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)

Din 3 ianuarie 2026, se revine la programul normal.

Excepțiile:

Cotroceni

- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

- 25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00

- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

- 1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00

- 2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Iași

- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

Timișoara

- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

- 2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center

- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00

- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00

Otopeni 2

- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00

- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00

MyAuchan Vivido

- 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00

- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS

- 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00

- 2 ianuarie: INCHIS

Obor

- 26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00

- 28 decembrie: 8:00 – 20:00

- 2 ianuarie: 10:00 – 18:00

Magazinele MyAuchan Petrom vor avea pe întreaga perioadă program nonstop.

Program Mega Image

Și magazinele Mega Image vor avea programul ușor diferit în această perioadă.

Dacă pe 23 vor funcționa după un program normal, pe 24 decembrie 2025 vor începe la program normal, însă se vor închide la 21:00.

Pe 25 decembrie vor fi închise, la fel și pe 1 ianuarie 2026.

Pe 26 decembie vor funcționa de la 9:00 la 19:00. Între 27 și 30 decembrie 2025 vor avea program normal. Pe 31 decembrie 2025 se vor deschide la 7:00 și se vor închide la 19:00. Pe 2 ianuarie 2026, se vor deschide la 9:00 și se vor închide la 19:00. Iar de pe 3 ianuarie vor reveni la program normal.

Sunt și câteva excepții:

Mega Image Jolie Ville pe 26 decembie 2025 și pe 2 ianuarie 2026 va avea următorul program: 12:00 - 22:00.

Mega Image Preciziei va fi închis și pe 26 decembie 2025, și pe 2 ianuarie 2026. La fel și Mega Image Mihai Viteazu PH, Magazinele Image Mercur Mall, Mega Image Carpați, Mega Image Moldova Center, Mega Image Emile Zola, Mega Image Eroilor CJ, Mega Image Record Park.

Următoarele magazine Mega Image vor avea programul ușor schimbat pe 24 decembie, vor deschide la 8:00 și se vor închide la 21:00: Mega Image Ion Mihalache, Mega Image Charles de Gaulle, Mega Image Dorobanți. Iar Mega Image Campus și Sema Parc vor deschide la 7:00 și se vor închide la 14:00.

De asemenea, pe 31 decembie 2025, vor avea programul ușor modificat, se vor deschide la 8:00 și se vor închide la 19:00, următoarele magazine Mega Image: Mega Image Ion Mihalache, Mega Image Charles de Gaulle, Mega Image Dorobanți. În timp ce Mega Image Campus și Sema Parc vor deschide la 7:00 și se vor închide la 14:00.

Și livrările vor fi afectate de modificările de program de sărbători.

Livrare rapidă:

- 23 decembrie: Program normal de livrare

- 24 decembrie: 08:30 – 16:00

- 25 decembrie: Serviciu de livrare indisponibil

- 26 decembrie: 10:00 – 18:00

- 27 – 30 decembrie: Program normal de livrare

- 31 decembrie: 08:30 – 16:00

- 1 ianuarie: Serviciu de livrare indisponibil

- 2 ianuarie: 10:00 – 18:00

Livrare în aceeași zi:

- 23 decembrie: Program normal de livrare

- 24 decembrie: 08:00 – 16:00

- 25 decembrie: Serviciu de livrare indisponibil

- 26 decembrie: 10:00 – 18:00

- 27 – 30 decembrie: Program normal de livrare

- 31 decembrie: 08:00 – 16:00

- 1 ianuarie: Serviciu de livrare indisponibil

- 2 ianuarie: 10:00 – 18:00

Livrare zilele următoare:

- 23 decembrie: Program normal de livrare

- 24 decembrie: 09:00 – 15:00

- 25-26 decembrie: Serviciu de livrare indisponibil

- 27 – 30 decembrie: Program normal de livrare

- 31 decembrie: 09:00 – 15:00

- 1-2 ianuarie: Serviciu de livrare indisponibil

Program PENNY

- 17–23 decembrie 2025: 07:00–22:00

- 24 decembrie 2025: 07:00–18:00

- 25 decembrie 2025: ÎNCHIS

- 26 decembrie 2025: 10:00–18:00

- 27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00

- 31 decembrie 2025: 07:00–18:00

- 1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

- 2 ianuarie 2026: 10:00–18:00

Program Carrefour

Magazinele din lanțul Carrefour vor avea un program special de sărbători în funcție de formate, după cum urmează:

Program Hipermarket

- 19 – 23 decembrie: 07:00 – 23:00

- 24 decembrie: 07:00 – 19:00

- 25 decembrie: închis

- 26 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00

- 29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00

- 31 decembrie: 07:00 – 18:00

- 1 ianuarie: închis

Program Market

- 23 decembrie: 07:00 – 22:00

- 24 decembrie: 07:00 – 18:00

- 25 decembrie: închis

- 26 decembrie: 09:00 – 18:00

- 27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

- 31 decembrie: 07:00 – 18:00

- 1 ianuarie: închis

Program magazine Carrefour express

- 23 decembrie: 07:00 – 22:00

- 24 decembrie: 07:00 – 18:00

- 25 decembrie: închis

- 26 decembrie: 09:00 – 18:00

- 27 decembrie: 07:00 – 22:00

- 28 decembrie: 08:00 – 20:00

- 29 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

- 31 decembrie: 07:00 – 18:00

- 1 ianuarie: închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.

Program Supeco

- 24 decembrie și 31 decembrie: 07:30 – 18:00

- 25 decembrie și 1 ianuarie: închis

- 26 decembrie și 2 ianuarie: 09:00 – 18:00

(Cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)