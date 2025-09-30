Actrița Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cine a luat decizia separării

Nicole Kidman și Keith Urban, unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri de la Hollywood, au anunțat că s-au despărțit.

Nicole Kidman și Keith Urban au decis să se despartă după 19 ani de căsnicie. | Profimedia

Celebra actriță Nicole Kidman și artistul Keith Urban au decis să pună capăt relației lor, după 19 ani de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit doar un an mai târziu, în 2006.

Nicole Kidman este din nou o femeie liberă, după despărțirea de Keith Urban

Artiștii au împreună două fiice, pe Faith Margaret, în vârstă de 14 și Sunday Rose, în vârstă de 17 ani. Potrivit TMZ, cuplul s-ar fi despărțit încă de la începutul verii pentru că încă de atunci au început să locuiască separat.

O sursă apropiată cuplului a confirmat despărțirea celor doi pentru publicația People, spunând că Nicole Kidman a primit sprijinul necondiționat al surorii ei și întreaga familie s-a sprijinit reciproc în tot acest timp.

„Ea nu a vrut asta, a luptat din răsputeri să își salveze căsnicia”, a mai spus sursa apropiată cuplului.

Ultima oară când cei doi au fost surprinși împreună la un eveniment a fost în luna iunie a acestui an, când au mers la FIFA Club World Cup. Apoi câteva zile mai târziu, Nicole Kidman a postat pe rețele de socializare o imagine cu soțul ei, cu mesajul „La mulți ani nouă, Keith Urban”, semn că își sărbătoreau aniversarea.

În luna iulie, Keith Urban a decis să părăsească un interviu după ce a fost întrebat ce părere are despre faptul că soția lui filmează scene de amor cu bărbați mult mai tineri.

Actrița în vârstă de 58 ani și soțul ei, muzicianul Keith Urban, în vârstă de 57 ani, au decis să își încheie relație, punând punct căsniciei lor. Se pare că artistul s-ar fi mutat deja din locuința cuplului din Nashville.

Înainte de căsnicia cu Keith Urban, Nicole Kidman a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001, și au împreună doi copii, pe Bella, în vârstă de 32 ani, și Connor, în vârstă de 30 ani.

Atunci când Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005, actrița a declarat că a simțit o atracție puternică, dar la început a avut impresia că Keith nu era interesat. Totuși, după câteva luni, acesta a sunat-o și a invitat-o la o întâlnire, moment care a schimbat cursul vieții lor.

Relația lor a evoluat rapid, iar în iunie 2006 cei doi s-au căsătorit la Sydney, într-o ceremonie intimă, emoționantă, plină de muzică și prieteni apropiați.

Se pare, însă, că aveau să urmeze și vremuri grele pentru cei doi. La doar câteva luni după nuntă, Keith s-a confruntat cu probleme legate de dependență și a decis să intre într-un program de reabilitare.

Nicole Kidman i-a fost mereu alături, demonstrând că dragostea lor nu era doar pasiune, ci și loialitate și sprijin reciproc. Cei doi au vorbit mai târziu deschis despre aceste momente dificile, subliniind importanța susținerii într-o relație.

De-a lungul anilor, Nicole și Keith au construit o familie frumoasă împreună, alături de cele două fiice ale lor. Ei au găsit mereu o cale prin care să își împart timpul între carierele lor solicitante și viața de familie, punând mereu accent pe intimitate și pe echilibrul în cuplu.

Astăzi, după aproape două decenii de căsnicie, Kidman și Urban și-au spus adio, iar fanii s-au întristat la aflarea veștii. Momentan, cei doi încă nu au anunțat nimic legat de un potențial divorț.

