Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui. Ce i-a scris micuțul Alexandru

Un gest care i-a emoționant pe toți! Scrisoarea pe care Adela Popescu a publicat-o pe contul personal de socializare, a devenit rapid virală, iar scrisul de mână al micuțului Alexandru a topit inimile fanilor.

Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 13:44 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 13:47
Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui | Instagram

La secțiunea InstaStory, vedeta a publicat o imagine care spune o mie de cuvinte. A primit o scrisoare extrem de emoționantă din partea fiului ei, Alexandru. Mesajul sincer scris din suflet al micuțului a reușit să topească toată comunitatea de fani de pe Instagram.

În fotografia lăsate ca amintire, se poate observa o foaie cu mai multe inimi roșii, dar și un mic desen. Alexandru i-a transmis mamei sale câteva cuvinte venite din inimă.

Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui

Scrisoarea pe care micuțul Alexandru a compus-o pentru Adela Popescu începe cu „Dragă mamă”. Continuă cu o declarație și câteva detalii care au impresionat-o chiar și pe vedetă.

„Te iubesc mai mult decât îț poți imagina! Ești o mamă delicată, bună și frumoasă, orice copil și-ar dori o mamă cum ești tu. Dacă fac o prostie, tu mă ierți, orice aș face îți mulțumesc! O mai fac și pentru că mă încurajezi să devin campion mondial la Taikwando și un bun militar. Ești cea mai bună mamă din toată lumea.!”, a scris fiul Adelei Popescu.

Alexandru și-a încheiat scrisoarea într-un mod simplu „Cu drag, copilul tău, Alexandru.”, dar atât de profund. Dat fiind faptul că aceste cuvinte i-au ajuns direct în suflet, Adela Popescu a decis să împărtășească scrisoarea și cu fanii săi din mediul online. La scurtă vreme, cuvintele micuțului pentru mama sa au stârnit valuri de reacții călduroase din partea publicului.

Citește și: Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu pe plajă în Thailanda. Ce imagini înduioșătoare au publicat în mediul online

Deși de cele mai multe ori internetul ne aduce în fața ochilor postări fără niciun fel de emoție, iată că Adela Popescu continuă să le arate tuturor că o viață simplă, creată cu iubire și emoție este tot ceea ce contează cu adevărat. Adela Popescu a primit astfel un cadou pe care îl va păstra cu siguranță toată viața și de care se va bucura multă vreme de acum înainte.

Adela Popescu și Elena Gheorghe au lansat o piesă manifest

Cele două vedete continuă să aibă o prietenie solidă chiar și după două decenii. Cu toate că până acum nu s-au intersectat în proiectele profesionale în acest sens, iată că a venit momentul. „Îți mulțumesc pentru că ești” vorbește despre toate acele prietenii care sunt susținute în ciuda trecerii timpului.

Citește și: În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026

Pentru a avea un efect cât mai emoționant, Adela Popescu și Elena Gheorghe au ținut să le aibă la filmări și pe mamele lor, astfel că totul a fost sortit succesului pe acest plan. Nu au lipsit din piesaj lacrimile și cuvintele frumoase pe care cele două le-au primit din partea fanilor în mediul online. Imaginile de la filmări se află și pe paginile personale ale celor două vedete.

Adela Popescu și Radu Vâlcan

Astfel, Adela Popescu și Elena Gheorghe și-au unit vocile într-o piesă care cu siguranță va deveni refugiu pentru toate acele prietenii care caută acest lucru. Puterea prieteniei va deveni astfel mai mare în orice moment. Vulnerabilitatea pe care cele două vedete au adus-o în cadrul videoclipului a devenit în acest fel puterea lor de a arăta tuturor cât de importanți sunt oamenii cu care te înconjori.

