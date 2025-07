Adi de la Vâlcea, așa cum fanii nu l-au văzut până acum. Cum a fost filmat la o nuntă, în timp ce cânta o piesă rock

Adi de la Vâlcea, filmat în timp ce cântă o piesă rock, la o nuntă. Cum au reacționat invitații care l-au văzut într-o ipostază inedită.

Adi de la Vâlcea, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele de la noi, s-a retras în ultima perioadă din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, artistul este în continuare foarte activ pe plan profesional. El își onorează angajamentele și cântă la evenimentele care este invitat, însă nu neapărat muzica pentru care a devenit celebru.

Nu mulți știu însă că artistul nu cântă doar manele. Acesta este pasionat și de rock, jazz sau blues și cântă, de asemenea, la chitară.

Astfel, la un eveniment recent, acesta i-a surprins pe cei prezenți cu o interpretare complet diferită față de ce știau ei despre artist. Cântărețul de manele le-a cântat invitaților de la nuntă „Trenul pierdut” de la Compact.

El a cântat atât cu vocea, cât și la chitară, alături de trupă și i-a impresionat pe toți. O invitată a filmat întreg momentul și a publicat imaginile pe contul ei de Tik Tok.

„Omul ăsta cântă atât de bine toate genurile de muzică”, a scris aceasta alături de imagini.

„A fost în seara asta invitat la nuntă să cânte și m-a surprins plăcut, cat de bine poate să cânte toate genurile de muzică. Un artist în adevaratul sens al cuvântului. Curioși să vă postez tot ce a cântat?”, a mai notat aceasta în descrierea clipului.

Internauții au reacționat imediat la imaginile publicate de femeie. „A declarat că în tinerețe a fost roker, dar s-a reprofilat pe manele prin ani 90..când muzica culta murise și în voga erau manelele...ca nu reușea, se uita în frigider ca e gol, dar rock-ul este dragostea lui”, a comentat cineva.

„Cariera lui a inceput cantand rock, a înființat o trupa în Râmnicul Valcea”, a mai precizat altcineva.

„Când era el în vogă...m-a luat la ocazie. Aveam 20 ani și făceam naveta la facultate, puțini sunt ca el”, și-a mai amintit un internaut.

Ce studii are Adi de la Vâlcea. S-a lăsat de școală pentru muzică

În urmă cu patru ani, într-un vlog postat pe calul de Youtube, Adi de la Vâlcea a dezvăluit ce studii are. Cântărețul a dezvăluit că are doar opt clase pentru că s-a lăsat de școală din cauza programului încărcat pe care îl avea la nunți.

„Mulți oameni din televiziune mă întrebau ce facultate am absolvit, i-am dezamăgit, sincer. Pentru că eu nu am decât opt clase. Asta nu o spun cu mândrie, doar că am circumstanțe atenuante. Am mers și la liceu în clasa a 9-a. Nu am putut să îl termin, m-au lăsat repetent. Nu vă spun lucrurile astea cu mândrie, doar că vă pot explicat și de ce.

Cânt de la 12 ani jumate, cum v-am spus, și nunțile nu erau cum sunt acum de o singură zi. Erau sâmbătă, duminică, luni. Plecam de la o nuntă de genul ăsta, marți dimineața. Vă dați seama că nu mai ajungeam la școală sub nicio formă (...) Așa că din cauza abențelor n-am putut merge mai departe”, a declarat el.

Adi de la Vâlcea a mai recunoscut că nu regretă pentru că a reușit să învețe tot ce și-a dorit pe cont propriu, însă nu este mândru de faptul că nu a reușit să continue studiile.