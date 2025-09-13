Adolescentul italian Carlo Acutis, primul sfânt al generației milenialilor. Cine a fost „influencerul lui Dumnezeu”

În ultimii ani, Carlo Acutis a căpătat o faimă aproape de rock-star în rândul tinerilor catolici, atrăgând o comunitate globală cum Biserica Catolică nu a mai văzut de multă vreme.

La o școală catolică din orașul natal al Papei Leon al XIV-lea, elevii de clasa a cincea citesc benzi desenate despre viața lui Carlo Acutis, intitulate „Ucenicul digital”.

Ei desenează imagini cu ceea ce adolescentul italian, geniu al calculatoarelor, ar fi putut avea ca fundal pe telefonul său mobil și discută despre miracolele care s-ar fi produs datorită mijlocirii lui Acutis.

În perioada pregătirilor pentru canonizarea lui Acutis de duminică, totul s-a învârtit în jurul lui Carlo la Parohia și școala „Fericitul Carlo Acutis” din Chicago.

Parohia a fost prima din Statele Unite care a primit numele lui Acutis, tânărul care a murit în 2006, la doar 15 ani, și care a devenit primul sfânt milenial din istorie.

În ultimii ani, Acutis a ajuns extrem de popular printre tinerii catolici, adunând în jurul său o comunitate globală cum Biserica nu a mai cunoscut de multă vreme. O mare parte din această popularitate se datorează unei campanii susținute a Vaticanului de a le oferi noilor generații de credincioși un model apropiat, actual: un adolescent obișnuit care și-a folosit talentele tehnologice pentru a răspândi credința.

Carlo Acutis, un „sfânt de lângă noi”

Nu este o personalitate mondială uriașă precum Maica Tereza sau Sfântul Ioan Paul al II-lea, ci mai degrabă un „sfânt de lângă noi”, a spus părintele Ed Howe, paroh la Biserica „Fericitul Carlo Acutis” din nord-vestul orașului Chicago.

„Este cineva despre care cred că mulți tineri de azi spun: «Aș putea fi și eu sfântul de lângă noi»”, a spus Howe.

Leo, originar din Chicago, l-a declarat duminică sfânt pe Acutis, în prima sa ceremonie de canonizare, alături de un alt italian foarte îndrăgit, Pier Giorgio Frassati, care a murit și el tânăr. Ambele ceremonii fuseseră programate pentru începutul acestui an, dar au fost amânate după moartea Papei Francisc, în aprilie.

Francisc a fost cel care a dorit cu ardoare să ducă mai departe cauza canonizării lui Acutis, convins că Biserica avea nevoie de cineva ca el pentru a atrage tinerii catolici către credință și pentru a răspunde atât promisiunilor, cât și pericolelor erei digitale.

Acutis era un copil iscusit în ale computerelor cu mult înainte de era rețelelor sociale, citind manuale universitare despre programare și codificare încă din copilărie și creând site-uri web care, la acea vreme, erau apanajul profesioniștilor.

Dar se limita la o oră de jocuri video pe săptămână, hotărând cu mult înainte de apariția TikTok că relațiile umane sunt mult mai importante decât cele virtuale.

„Carlo era foarte conștient că întregul aparat al comunicării, publicității și rețelelor sociale poate fi folosit ca să ne adoarmă, să ne facă dependenți de consumerism și de cumpărarea celui mai nou produs de pe piață”, scria Francisc într-un document din 2019, potrivit NDTV.com.

„Și totuși, el a știut să folosească noile tehnologii de comunicare pentru a transmite Evanghelia, pentru a împărtăși valori și frumusețe”.

Leo a preluat cauza canonizării lui Acutis, însă și el a atras atenția asupra tehnologiei – mai ales a inteligenței artificiale – pe care o consideră una dintre cele mai mari provocări ale omenirii.

„Influencerul lui Dumnezeu” a murit de leucemie la doar 15 ani

Carlo Acutis, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, a murit de leucemie la doar 15 ani. În anii care au urmat, mama sa, Antonia Salzano, a mers prin biserici din întreaga lume pentru a susține canonizarea lui. În cadrul procesului, trebuia demonstrat că fiul ei a săvârșit „miracole”.

„Primul miracol l-a săvârșit în ziua înmormântării”, a spus mama lui Carlo. „O femeie cu cancer la sân s-a rugat pentru Carlo și a trebuit să înceapă chimioterapia, iar cancerul a dispărut complet”, a explicat ea.