Adrian Năstase a fost operat de curând! Ce probleme de sănătate a avut și ce a transmis

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală de urgență la umărul drept, operație ce a avut loc la Spitalul de Ortopedie Foișor din București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 12:19 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 14:15
Anunțul a fost făcut chiar de acesta pe rețelele de socializare și detaliat ulterior pe blogul personal.

Potrivit fostului prim-ministru, operația nu a fost deloc una simplă. Adrian Năstase a precizat că intervenția a necesitat „o expertiză medicală de înalt nivel”, motiv pentru care a ținut să își exprime public recunoștința față de întreaga echipă medicală. Intervenția a fost coordonată de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, managerul spitalului Foișor și specialist cu vastă experiență în ortopedie.

Citește și: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în aceeași fotografie. Reacția MAE

Fostul premier a descris profesionalismul medicilor ca fiind exemplar, evidențiind seriozitatea și dedicarea cu care a fost tratat.

În mesajul publicat pe blog, el a scris:
„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragoș Ioveanu și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.”

Deși operația a decurs bine, recuperarea nu va fi una rapidă. Năstase a precizat că urmează „o perioadă mai lungă de recuperare”, însă se declară optimist datorită calității actului medical de care a beneficiat.

Citește și: Corina Năstase, însărcinată cu primul copil. Fostul premier Adrian Năastase va fi bunic de băiețel

„Faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a transmis acesta, potrivit libertatea.ro.

Mesaj de apreciere pentru sistemul medical de stat

Într-un context în care sistemul medical public din România este adesea criticat, fostul premier a ales să evidențieze aspectele pozitive, subliniind că experiența personală a fost una foarte bună.

„Experiența mea demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate.”

Adrian Năstase a lăudat întregul proces, de la diagnostic, la intervenția chirurgicală și până la îngrijirea postoperatorie, mulțumind medicilor pentru implicare și modul impecabil în care au gestionat fiecare etapă.

Chiar dacă intervenția a fost una dificilă, Adrian Năstase tratează situația cu optimism și încredere, remarcând profesionalismul corpului medical și atenția acordată pacienților.

Operația de la umăr reprezintă un nou episod în lupta sa cu diverse probleme de sănătate, însă fostul premier transmite că se simte pe mâini bune și este pregătit pentru procesul de recuperare ce urmează.

