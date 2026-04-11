Alertă de cuplu nou în showbiz. Nu și-au putut dezlipi mâinile și buzele unul de celălalt

Cuplul care și-a confirmat relația în public, după ce îndrăgostiții au fost surprinși în ipostaze tandre. Gesturile lor nu mai lasă loc de îndoieli.

Brooks Nader și Taron Egerton nu au lăsat loc îndoielilor. Cei doi și-au confirmat relația în public prin gesturi tandre. Au dat frâu liber afecțiunii în timpul unei sesiuni de săruturi, fiind surprinși în Santa Monica. Momentul nu a trecut neobservat și a fost imediat imortalizat de paparazzi.

Alertă de cuplu nou în showbiz

Chimia dintre cei doi a fost evidentă, în timp ce se îmbrățișau pasional și se țineau aproape unul de celălalt. Atracția fizică dintre ei a fost vizibilă, iar imaginile nu mai lasă loc de interpretări. O sursă din apropierea lor susține că această poveste de dragoste are potențialul de a evolua.

Potrivit Daily Mail, Nader, în vârstă de 29 de ani, este îndrăgostită de actorul galez, în vârstă de 36 de ani. Cei doi par să lase lucrurile să decurgă natural.

„Brooks și Taron chiar s-au apropiat prin actorie. El este un tip carismatic, dar cu picioarele pe pământ și un actor incredibil. Ea a fost atrasă de tot ceea ce reprezintă el. Este autentic, amuzant și îi place direcția în care merg lucrurile. Ea ține cont de sfaturile lui, iar acest lucru i-a arătat cine este el cu adevărat. Nu este intimidat, așa cum sunt majoritatea bărbaților din jurul ei”, a declarat o sursă apropiată pentru presă.

Ce a declarat un apropiat al cuplului

„Ea este o persoană directă și nu își dorește nimic fals, iar Taron pare să fie cineva cu care se poate identifica cu adevărat. Lucrurile evoluează într-un ritm perfect între ei. Ar putea exista ceva serios. Au prieteni comuni și frecventează aceleași locuri. S-au cunoscut natural, au început să vorbească și de acolo a pornit totul. Amândoi sunt foarte fericiți în compania celuilalt”, a mai spus un apropiat al cuplului.

Legătura puternică dintre cei doi a fost evidentă și atunci când au fost surprinși petrecând timp împreună într-o zi de primăvară. Cei doi s-au relaxat la soare pe un balcon, unde au fost extrem de apropiați. Nader și-a înfășurat brațele în jurul taliei lui Egerton, în timp ce el îi mângâia ușor fața, într-un gest tandru.

Vedetele păreau extrem de confortabile una în prezența celeilalte, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic. În același timp, stilul lor relaxat a atras atenția. Nader și-a evidențiat silueta într-un maiou alb, mulat, combinat cu pantaloni de trening gri și o șapcă purtată lejer.

Cei doi au fost în centrul zvonurilor privind o posibilă relație romantică, iar această ultimă apariție publică pare să confirme cât de puternică este atracția dintre ei.