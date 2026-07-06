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Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Ce mesaj a transmis artista după petrecere

Alexandra Stan a avut parte de o surpriză emoționantă la baby shower. Artista a publicat imagini de la petrecere și a vorbit despre problemele întâmpinate în timpul sarcinii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 12:12 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 12:13
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Alexandra Stan a avut parte de o surpriză emoționantă la baby shower. Artista a publicat imagini de la petrecere și a vorbit despre problemele întâmpinate în timpul sarcinii. | Instagram
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Alexandra Stan a publicat imagini emoționante de la petrecerea de baby shower organizată înainte de venirea pe lume a fetiței sale.

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower

Artista traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viață și se pregătește cu emoție pentru rolul de mamă. În ultimele luni, cântăreața și-a împărtășit constant experiența sarcinii cu admiratorii din mediul online, vorbind atât despre momentele fericite, cât și despre provocările pe care le-a întâmpinat.

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Recent, Alexandra a avut parte de o surpriză pregătită în mare secret de partenerul său, Ștefan, alături de sora artistei și câțiva prieteni apropiați. Baby shower-ul a reunit familia și persoanele dragi într-o atmosferă caldă și plină de emoție, iar artista nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a văzut ce au pregătit cei apropiați pentru ea și pentru micuța Eva.

La scurt timp după petrecere, Alexandra Stan a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Cea mai frumoasă surpriză! Eva’s baby shower! 🥹

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Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au „complotat” cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenuș! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva! 🙏🏼🥰😢

Vă iubesc!

Cred că oficial putem spune că am intrat în my „motherhood era”. 🤰🏼

See you soon! Hihi 🙃”, a scris artista.

Ce mesaj a transmis artista după petrecere

În ultima perioadă, Alexandra Stan a vorbit deschis și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în timpul sarcinii. Artista a mărturisit că primul trimestru nu a fost deloc ușor, confruntându-se cu stări accentuate de greață, oboseală și disconfort, simptome care au obligat-o să își reducă ritmul activităților profesionale. Cu toate acestea, cântăreața a spus că a încercat să privească fiecare etapă cu optimism și că sprijinul primit din partea partenerului și a familiei a ajutat-o să depășească momentele dificile.

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De asemenea, Alexandra a recunoscut că schimbările fizice și emoționale specifice sarcinii au reprezentat o provocare, însă a ales să documenteze această experiență pe rețelele de socializare, dorind să le arate urmăritorilor și partea autentică a acestei perioade.

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Petrecerea de baby shower a fost organizată într-o locație elegantă, decorată în nuanțe delicate, cu aranjamente florale spectaculoase și accesorii tematice dedicate venirii pe lume a micuței Eva. Fiecare detaliu a fost ales cu grijă de cei care au pregătit surpriza, iar atmosfera a fost una relaxată și plină de emoție, transformând evenimentul într-o amintire de neuitat pentru viitoarea mămică.

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