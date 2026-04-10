Ce diagnostic a primit Alexandra Stan în timpul sarcinii. Cu ce probleme se confruntă artista

Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 09:30 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 16:53
Alexandra Stan traversează una dintre cele mai frumoase etape din viața sa, dar și una care vine cu multe temeri. Cântăreața a mărturisit că, la începutul sarcinii, lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru ea. Viitoarea mămică a primit un diagnostic care a făcut-o să se teamă pentru viața fetiței sale.

Ce diagnostic a primit Alexandra Stan în timpul sarcinii

Artista urmează să devină mamă pentru prima dată în vara acestui an. Recent, a dezvăluit că a avut un diagnostic dificil în primele luni de sarcină și că, o perioadă îndelungată, a avut nevoie de tratament. În timpul unui control de rutină, la începutul sarcinii, medicul său a descoperit că vedeta are un hematom. Pentru că inițial nu părea ceva periculos, acesta a fost ținut sub supraveghere medicală.

Totuși, situația s-a complicat pentru Alexandra Stan. La următorul control, artista a aflat că hematomul crescuse și ajunsese la 5-6 centimetri. Pentru a proteja sarcina, Alexandra a urmat un tratament medicamentos și a renunțat, o perioadă, la orice formă de activitate fizică.

Alexandra a povestit mai multe despre momentele grele, dar și despre felul în care a reușit să treacă peste acea perioadă dificilă:

„Sarcina mea, acum, este una foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări.

„După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mult, ajungând la 5-6 centimetri în diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de trei feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape două luni, ceea ce a fost foarte dificil pentru mine, atât psihic, cât și fizic, dar sunt foarte bine acum”, a spus vedeta, citată de Click.ro.

Alexandra Stan este o femeie împlinită

După ce a trecut de această perioadă de cumpănă, Alexandra și-a făcut curaj să vorbească despre momentele grele. În ciuda relațiilor eșuate din trecut, artista pare că și-a găsit liniștea în brațele partenerului său.

Ea și toboșarul său formează un cuplu discret, preferând să-și țină viața personală departe de ochii publicului. Cu toate acestea, artista a confirmat oficial că va aduce pe lume o fetiță, în luna august a acestui an.

În prezent, Alexandra Stan se declară fericită și recunoscătoare că a trecut peste momentele dificile din începutul sarcinii și așteaptă cu emoție venirea pe lume a primului său copil.

