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Alina Pușcău, din nou pe patul de spital. Cum se simte vedeta după ce a început lupta cu cancerul: „Rugați-vă pentru mine”

Alina Pușcău a revenit la clinica din California pentru o nouă ședință de tratament împotriva cancerului. Vedeta le-a dezvăluit fanilor cum se simte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 13:34 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 13:35
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Alina Pușcău, din nou pe patul de spital. Cum se simte vedeta după ce a început lupta cu cancerul: „Rugați-vă pentru mine” | Antena 1
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Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Fosta concurentă de la „Asia Express” a revenit la clinica din California, acolo unde urmează tratamentul pentru cancer. Vedeta a început procedurile în urmă cu aproximativ trei săptămâni, iar acum a mers din nou la clinică pentru o nouă ședință.

Alina Pușcău, din nou pe patul de spital

Fotomodelul își ține fanii la curent cu starea sa de sănătate și nu s-a ferit să vorbească public despre evoluția tratamentului. Viața Alinei Pușcău s-a schimbat radical după ce a primit diagnosticul de cancer, însă vedeta încearcă să rămână optimistă și să privească înainte cu încredere.

Familia și prietenii îi sunt alături în această perioadă dificilă, iar Alina a mărturisit că sprijinul celor dragi contează enorm pentru ea. Vedeta continuă să lupte și este hotărâtă să urmeze toate recomandările medicilor specialiști, chiar dacă știe că urmează o perioadă lungă de tratament și recuperare.

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Recent, Alina Pușcău a publicat, în secțiunea de Stories de pe rețelele de socializare, câteva imagini realizate chiar în timpul tratamentului. Fotomodelul s-a afișat cu o branulă la mână, semn că se afla din nou sub supravegherea medicilor.

Vedeta a transmis că, la început, tratamentul a avut rezultate bune și este pregătită să continue procedurile recomandate de specialiști. Alina le-a cerut, de asemenea, urmăritorilor să se roage pentru ea în această perioadă și să îi fie alături cu gânduri bune.

Ce efecte a avut Alina Pușcău după tratament

Pe lângă optimismul de care dă dovadă, Alina Pușcău se confruntă și cu unele dintre efectele secundare ale tratamentului. Vedeta a observat că părul său a început să cadă și să se rărească după începerea procedurilor.

Acest lucru a determinat-o să facă și o schimbare de look. Alina a apelat la ajutorul unei prietene, care i-a realizat o nouă coafură, menită să îi redea încrederea și să îi ofere un aspect cu care să se simtă bine în această perioadă.

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Chiar dacă trece prin momente dificile, Alina Pușcău încearcă să nu își piardă speranța. Tratamentul va continua și în perioada următoare, iar vizitele la clinică nu se opresc aici. Vedeta este decisă să meargă mai departe și să facă tot ceea ce îi recomandă medicii pentru a depăși această etapă.

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Prin mesajele transmise în mediul online, Alina le arată celor care o urmăresc că, în ciuda provocărilor, încearcă să își păstreze optimismul și să privească spre viitor cu speranță.

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