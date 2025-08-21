Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie. Mesajul complet neașteptat prin care au dat vestea

Aluziva și, de acum, fostul ei soț au publicat în mediul online mai multe videoclipuri de la notar, unde au divorțat. Ce au dat de înțeles despre motivele pentru care au ajuns să își spună adio.

Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva în mediul online, trece prin momente grele. Aceasta și soțul ei, Adi Câmpunean, divorțează după 11 ani de cănicie. Veseta a venit ca un șoc pentru fanii lor, după ce ani de zile mulți i-au considerat un cuplu model. Aluziva și soțul ei au împreună 3 copiii, un fiu și două gemene, și au adăugat că deși o iau pe drumuri separate, încă se iubesc.

Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie. Ce au transmis în mediul online

Aluziva și soțul ei au divorțat miercuri, 20 august 2025. Aceștia au încheiat în mod pașnic cănicia, la notar unde s-au și filmat în timp ce semnau actele.

Cei doi au publicat apoi o serie de fotografii și videoclipuri din acel moment, pe rețelele sociale, și astfel au făcut anunțul pentru urmăritorii lor. În imagini, Aluziva și Adi sunt în continuare foarte apropiați și chiar se îmbrățișează.

Pentru că internauții au crezut inițial că este o glumă, influencerița a revenit ulterior cu o completare. „Nu e o gluma. Azi am fost la notar ca sa semnam divortul”, a scris Aluziva în descrierea postării.

Ei nu au oferit prea multe detalii despre motivul pentru care divorțează, însă, într-unul dintre videoclipuri, acesta face o refeire la afacerea pe care aceștia o aveau împreună.

„Întrebam acum dacă cheltuielile de divorț de pot băga pe firmă”, spune Adi.

„Da, și am zis că ar trebui să fac o factură pe Heavy Yard, că din cauza asta am ajuns aici. Cheltuieli deductibile. Și antidepresivele mele, tot acolo”, completează influencerița.

De asemenea, Aluziva și soțul ei au publicat și un videoclip filmat în mașină, înainte de a intra la notar, în care vorbesc despre separare. Ei au declarat că deși încă se iubesc, căsnicia lor a ajuns la final, dar vor rămâne în relații bune pentru copiii lor.

În plus, și-au asigurat comunitatea că nu vor vorbi urât unul despre celălalt nici în fața celor mici, dar nici în mediul online și nici nu vor acorda alte interviuri.

„Ideea e că în jumătate de oră eu și Adi intrăm la notar să semnăm actele de divorț. După 11 ani în care am fost acolo unul pentru altul, ne-am dat seama că în ultima vreme nu mai funcționează lucrurile așa cum ne-am fi dorit. Am vorbit despre atâtea lucruri cu deschidere și despre depresie și perioada de naștere și nu știu, problemele medicale și am împărțit cu voi și bune și rele…. Firesc este ca și de acum înainte să rămân loială comunității, mai ales că până la urmă sunt cunoscută în online pentru lejeritatea sau lipsa de hibă cu care am vorbit despre subiecte personale, intime și așa mai departe. Încă ne iubim, dar este o decizie matură, responsabilă. Suntem amândoi în terapie. Suntem altă generație decât părinții noștri. Ne dăm amândoi interesul să fim în continuare cei mai buni prieteni și cei mai buni părinți pentru copii. Ne-am jurat și promis unul altuia că nu o să ne bălăcărim niciodată în fața copiilor, eu niciodată nu o să le vorbesc copiilor urât despre Adi”, au declatat cei doi foști soți.

