Alyssa Milano a renunțat la implanturile mamare. Actrița, dezvăluiri uimitoare despre propriul corp: „A fost sexualizat și abuzat”

Alyssa Milano a dezvăluit că își scoate implanturile mamare, publicând pe Instagram o fotografie cu ea pe patul de spital, înainte de intervenție.

Actrița de 52 de ani, cunoscută din serialul „Charmed” și pentru rolul ei în popularizarea hashtagului #MeToo la Hollywood, în timpul prăbușirii lui Harvey Weinstein, a făcut anunțul miercuri.

Alyssa Milano a renunțat la implanturile mamare

În descriere, ea a spus că se eliberează de „narațiuni false” și că „renunță la corpul care a fost sexualizat” și „abuzat”.

Milano povestea în 2019 că, pe când avea 20 de ani, un actor cu mult mai în vârstă decât ea – al cărui nume a ales să nu-l dezvăluie – a profitat de o scenă de dragoste pentru a o atinge într-un mod nepotrivit.

În 1998, ea a dat în judecată mai multe site-uri pentru adulți care au publicat imagini explicite cu ea fără autorizație, atât cadre reale dintr-un film în care a jucat, cât și fotografii trucate în care chipul ei fusese lipit pe corpurile altor femei.

Acum, ea a mărturisit că operația de augmentare mamară a fost ceea ce „credeam că este necesar pentru a fi atrăgătoare; pentru a fi iubită; pentru a avea succes; pentru a fi fericită”.

Fără să dezvăluie când și-a făcut implanturile, ea a scris: „Astăzi renunț la acele narațiuni false, la părți din mine care de fapt nu au fost niciodată ale mele”.

Ea a adăugat: „Renunț la corpul care a fost sexualizat, care a fost abuzat, pe care am crezut că trebuie să-l am pentru a fi atrăgătoare; pentru a fi iubită; pentru a avea succes; pentru a fi fericită. Și, făcând acest lucru, sper să o eliberez pe fiica mea, Bella, de a simți vreodată aceleași presiuni nesănătoase”.

Actrița și soțul ei au împreună doi copii

Milano și soțul ei, agentul de talente David Bugliari – cofondator al unei companii care îi reprezintă, printre alții, pe Bradley Cooper și Danny McBride – au împreună doi copii: o fiică, Elizabella, de 11 ani, și un fiu, Milo, de 14 ani.

Milano a subliniat, în mesajul ei despre operația de micșorare a sânilor, că pentru multe femei implanturile pot însemna libertate și frumusețe.

„Ceea ce mie mi se pare o poveste falsă poate fi, pentru alte femei, exact ce au nevoie – și mă bucur că fiecare dintre noi își poate găsi feminitatea și liniștea în felul ei”.

Actrița i-a adus un omagiu prezentatoarei „RuPaul's Drag Race”, Michelle Visage, care și-a scos implanturile mamare în 2019, după ce a decis – contrar recomandărilor medicilor – că acestea erau cauza afecțiunii ei autoimune, boala Hashimoto.

„Sunt profund inspirată de femei precum Michelle Visage, care au fost deschise și transparente în privința relației lor cu implanturile mamare, făcând drumul mai ușor pentru mine și pentru multe alte persoane”, a scris Milano.

„Astăzi sunt iubită, sunt feminină, sunt atrăgătoare și am succes. Nimic din toate acestea nu se datorează implanturilor mele”, a declarat ea, potrivit Daily Mail.

„Toate aceste lucruri vor rămâne și când mă voi trezi și ele nu vor mai fi. Există atâta bucurie în această conștientizare și atâta libertate în a renunța la ceea ce nu a fost niciodată parte din mine. Astăzi sunt eu însămi, autentică. Astăzi sunt liberă”.