Ana Bodea vrea să deschidă o școală de balet! Ce a spus actrița despre studiile de la Moscova și ce alte planuri are pentru 2025!

Ana Bodea, cunoscută pentru rolul principal pe care l-a avut în serialul „Lia - Soția soțului meu”, a rămas extrem de apreciată în rândul publicului în România, iar cei care o urmăresc îndeaproape au fost surprinși să afle detalii mai puțin știute din viața ei.

Tânăra a avut ocazia de a studia baletul în Rusia la una dintre cele mai prestigioase academii din țară, însă a recunoscut că nu s-ar mai întoarce acolo sub nicio formă, mai ales în contextul actual.

Iată ce planuri de viitor are Ana Bodea și cum s-a transformat după ce a cunoscut celebritatea!

Ana Bodea, declarații neașteptate despre baletul pe care l-a studiat în Rusia. Cum i s-a schimbat viața după celebritate

Ana Bodea are planuri mari de viitor! Actrița are în plan să își deschidă o școală de balet, dar și să înceapă un nou capitol de studii.

Tânăra este foarte recunoscătoare pentru tot parcursul său și dorește ca în acest an să atingă o nouă serie de obiective la care se gândește de foarte mult timp.

Prin intermediul tuturor proiectelor în care Ana Bodea a fost implicată, aceasta a mărturiist că a reușit să se maturizeze și să fie tare în fața provocărilor care altă dată ar fi putut să o doboare.

Iată cum i s-a schimbat viața după ce a intrat în lumea celebrităților!

„În doi ani m-am schimbat foarte mult. M-am schimbat în bine. M-am maturizat foarte mult. Sper că m-am perfecționat și am devenit mai bună și în meseria aceasta frumoasă pe care o am. Mi-am schimbat foarte mult felul de a gândi și nu mă mai doboară atât de tare lucrurile. Se spune că în perioada 18-25 de ani te schimbi pe zi ce trece și înveți lucruri. Eu nu mă mai las atât de ușor doborâtă. Nu mai pun la suflet atât de multe lucruri și am mult mai multă încredere în mine” a declarat Ana Bodea pentru viva.ro.

„Mie mereu mi se pare că anul pe care l-am avut a fost cel mai bun. În 2023 mi se părea că e anul cel mai bun, acum eu cred că anul 2024 a fost cel mai bun pentru mine. A fost un an cu bune și cu rele, dar am învățat foarte multe. Și, a fost un an special pentru mine” a mai povestit Ana Bodea.

Ana Bodea a vorbit și despre studiile pe care le-a făcut în Rusia, detalii mai puțin știute ieșind astfel la iveală.

„Nu mai calc în Rusia niciodată. Mi se pare important să spun. Eu am fost acolo pentru că am primit propunerea de la cea mai mare academie de balet, dar nu e o țară care mi-a plăcut. Nu e un loc care mi-a plăcut. Majoritatea oamenilor sunt extrem de rasiști. Nu ar fi fost Rusia în topul alegerilor mele, dar am primit o propunere de la cea mai prestigioasă academie de balet.

A fost o școală foarte bună. Am învățat foarte multe lucruri, dar m-am întors. Asta este important. Având în vedere contexul în care ne aflăm mi s-a părut important să menționez asta. Nu a fost dorința mea să merg să studiez fix acolo. Destinul m-a trimis acolo, am văzut cum e. Nu mi-a plăcut și m-am întors” a precizat actrița.

Cât despre dorințele și planurile de viitor, aceasta a vorbit deschis luând prin surprindere pe toată lumea:

„Pentru anul 2025 îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă și oamenii dragi mie să fie sănătoși. Mi se pare cel mai important lucru. Îmi doresc să îmi fac meseria bine, dacă e poate mai bine decât până acum. Și, așa, dacă ar fi să pun pe listă am foarte multe planuri.

Mi-aș dori foarte mult să joc și într-un lung metraj, mi-aș dori să deschid școala aceea de balet, despre care am tot vorbit. Și mai am în plan să fac și un master, nu o să spun unde. Nu are neapărat legătură cu actoria, dar e dorință de-a mea mai veche”.