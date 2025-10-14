Antena Căutare
Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum

Anamaria Prodan a apelat la o schimbare neașteptată de look. Impresara a reușit să ia pe toată lumea prin surprindere cu noua coafură. Iată cum arată acum.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 15:57 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 17:07
Anamaria Prodan a apelat la o schimbare neașteptată de look | Instagram

Anamaria Prodan a intrat din nou în atenția publicului după ce și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Imaginile cu vedeta au strâns o mulțime de like-uri și câteva reacții din partea prietenilor virtuali.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că impresara este destul de activă pe rețelele sociale, acolo unde își ține la curent fanii cu cele mai importante momente din viața ei.

De curând, Anamaria Prodan a decis să le arate urmăritorilor de pe Instagram că a trecut printr-o transformare de zile mari. Se pare că vedeta a trecut pragul hairstylistului, iar rezultatul a fost uimitor.

Cum arată acum Anamaria Prodan, după ce și-a schimbat coafura

Anamaria Prodan a reușit să impresioneze încă o dată cu o apariție de senzație în mediul online. Impresara s-a pozat în mai multe ipostaze, însă un detaliu a atras rapid atenția internauților: noua coafură.

Vedeta a apelat la o schimbare de look ce i se potrivește de minune. Aceasta și-a dorit un păr mai scurt, blond și breton. Pozele sale au generat o mulțime de aprecieri din partea fanilor. De asemenea, reacțiile acestora nu au întârziat să apară.

Citește și: Anamaria Prodan, în vacanță fără Ronald Gavril. Ce a declarat pugilistul după ce planurile de nuntă au fost infirmate de impresară

Mai mult, descrierea Anamariei Prodan din dreptul fotografiilor nu a fost trecută cu vederea.

„Oamenii care te urăsc fără motiv, sunt supărați fiindcă adevărul pe care tu îl spui contrazice minciuna în care ei trăiesc.”, a scris ea.

Unele persoane au ținut să-i aprobe descrierea, în timp ce altele au vrut să-i spună că îi stă foarte bine cu noua coafură.

„Wow!” sau „Câtă ură la adevăr”, au reacționat prietenii virtuali.

Anamaria Prodan este o femeie împlinită și fericită. Cu ce se mândrește vedeta pe rețelele sociale

Anamaria Prodan este o femeie împlinită și fericită. Pe lângă afacere de succes pe care o are în lumea sportului, vedeta se mândrește cu o familie minunată pe rețelele sociale.

Impresara are două fiice superbe din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu și un băiat cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf. Aceasta se laudă ori de câte ori are ocazia cu cele trei minuni din viața ei (Laurențiu Jr, Rebecca și Sarah).

Citește și: Anamaria Prodan, surpriză pentru Ronald Gavril de ziua lui. În ce ipostază romantică au fost filmați cei doi: „Și promit că...”

De curând, vedeta a distribuit pe contul de Instagram o imagine rară alături de fiul ei, Bebeto. Atunci când are timp liber, Anamaria Prodan îi petrece cu familia.

De fiecare dată, Bebeto reușește să-i surprindă pe fanii mamei sale. Toți au rămas uimiți când au văzut cât de mult a crescut adolescentul. Mai mult, se poate observa că băiatul seamănă foarte bine cu tatăl său.

De asemenea, postarea Anamariei Prodan a atras multe like-uri. Un lucru este evident, vedeta este îndrăgită de foarte multe persoane pe contul de Instagram.

