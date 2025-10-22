Anastasia Soare, singura româncă din topul celor mai bogate femei din America. Ea își spune povestea în noua ei carte

Anastasia Soare, supranumită și “regina sprâncenelor”, este singura româncă din topul celor mai bogate femei din America.

În noua carte, Anastasia Soare vorbește despre puterea de a te reinventa și despre cum a crescut pe două continente atât de diferite. | Profimedia

Anastasia Soare deține brandul de cosmetice Anastasia Beverly Hills și a construit un adevărat imperiu după ce a decis cu ani în urmă să se mute în America.

Fondatoarea celebrului brand a ajuns acum să scrie o carte despre viața ei profesională de succes, încurajând astfel și alți antreprenori să viseze la dezvoltarea unei afaceri de succes.

Anastasia Soare, singura româncă din topul celor mai bogate femei din America

Cartea-eveniment se numește „Conturul unui vis” și spune povestea Anastasiei, de la plecarea ei din România până la faptul că a ajuns pe culmile succesului în lumea produselor cosmetice.

Anastasia Soare a crescut la Constanța și s-a mutat în Statele Unite ale Americii cu o idee și un vis măreț. Ea a reușit să revoluționeze industria de make-up, după ce a învățat și a pus în aplicare mai multe lecții învățate la școala de artă.

Acum clientele ei sunt unele dintre cele mai faimoase femei de la Hollywood și din lume, precum Hailey Bieber, Kim Kardashian, Michelle Obama și Jennifer Lopez.

Singurul ei bagaj de preț cu care a plecat din România a fost o idee pe care avea să o dezvolte în SUA, cu multă muncă, determinare și dorința de a nu renunța, indiferent cât de greu i-a fost parcursul.

„Îți spun povestea mea ca să te inspir și să te încurajez să-ți asculți visurile, instinctul și vocea interioară. Să-ți creezi o viață plină de sens, de uimire și de împlinire, oricum ai defini tu aceste lucruri. Eu cred cu tărie că fiecare om are o contribuție unică de adus în lume. Poate că știi deja care este darul tău și ai un vis clar, dar nu ai avut încă curajul să-l urmezi. Sau poate încă îl cauți. În orice punct te-ai afla, îmi doresc să te ajut să-l descoperi și să-l eliberezi”, a spus Anastasia Soare despre cartea pe care urmează să o lanseze și care e menită să încurajeze pe oricine să își urmeze visul.

Noua carte va fi lansată la editura Bookzone, iar Anastasia Soare este încântată să poată vorbi despre întreaga ei carieră și parcursul său.

„Într-o lume în care totul pare deja spus, făcut sau câștigat, povestea Anastasiei Soare îți amintește că este loc și pentru tine. Că poți pleca dintr-un apartament modest și ajunge să schimbi lumea pas cu pas, decizie cu decizie. Anastasia Soare nu a avut un drum deschis. L-a construit. Cu fiecare refuz, a găsit o cale. Cu fiecare zid, a inventat o ușă. Astăzi este dovada vie că nicio idee nu e prea mică și niciun vis nu e prea îndrăzneț. Pentru noi, la Bookzone, «Conturul unui vis» nu este doar o autobiografie. Este o scrisoare deschisă către fiecare persoană care simte că nu mai poate. Este dovada că, dacă nu renunți la tine, nici viața nu va renunța la tine”, a adăugat Ioana Mogoșanu, director editorial la Bookzone.

În noua carte, Anastasia Soare vorbește despre puterea de a te reinventa și despre cum a crescut pe două continente atât de diferite.

“Oamenii mă întreabă adesea care este secretul succesului. Desigur, acesta are mult de-a face cu munca asiduă, construirea unor relații autentice, căutarea excelenței în tot ceea ce faci, hotărârea și dorința de a face întotdeauna mai mult decât ceea ce ți se cere. Acestea sunt principiile după care trăiesc. Dar este vorba și despre ceva mai puțin tangibil și mai degrabă magic, care apare atunci când cultivi o anumită atitudine care te împinge înainte. În cazul meu, este o convingere de neclintit care îmi șoptește la ureche din clipa în care mă trezesc până când adorm și care spune… Poți face orice. Am crezut întotdeauna acest lucru și a fost fundamentul și motorul tuturor realizărilor mele”, scrie Anastasia Soare în volumul „Conturul unui vis”, potrivit Libertatea.

