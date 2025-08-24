Andreea Bălan, apariție controversată la Mănăstirea Prislop. Cum a mers să se roage la Arsenie Boca

Antena Căutare
Andreea Bălan a atras atenția după ce a vizitat Mănăstirea Prislop purtând o fustă mini și a postat imaginile pe Instagram. Internauții au reacționat imediat și au criticat-o.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 20:00 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 12:24
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop, un loc de pelerinaj iubit de credincioși

Vedeta a mărturisit că s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca pentru sănătate și liniște sufletească.

Andreea Bălan, apariție controversată la Mănăstirea Prislop

În urmă cu trei zile, Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop, un loc de pelerinaj iubit de credincioși. Artista și-a împărtășit pe Instagram experiența trăită acolo, dar reacțiile fanilor au luat-o prin surprindere.

„Mai devreme, în drumul spre concert am ajuns pentru prima oară la Mănăstirea Prislop, la Mormântul Părintelui Arsenie Boca🙏 M-am rugat pentru sănătate, liniște și pace sufletească❤️”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor.

Apariția blondinei a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Cântăreața a ales o ținută lejeră – fustă scurtă, tricou alb și teniși –, iar internauții s-au împărțit în două tabere: unii au criticat-o, alții au susținut-o.

Unii au considerat că ținuta ei a fost nepotrivită pentru un lăcaș de cult, în timp ce alții au spus că adevărata credință nu se măsoară în lungimea fustei.

„Înainte să mă uit la comentarii, am știut că majoritatea sunt despre fustița scurtă… Credința o porți în suflet, nu e despre cum te îmbraci, despre cum arăți și câte tatuaje ai!”.

„Cum de i s-a permis să meargă așa la mănăstire? Extraordinar unde s-a ajuns…”.

„Nu e vorba despre «te îmbraci cum vrei / credința e în suflet nu în fustă etc.». Dacă de mii de ani s-a păstrat această rânduială în biserică, de ce nu ne supunem regulii locului?! Nu arde carnea nimănui dacă porți o fustă peste genunchi și o năframă pe cap jumătate de oră cât stai și te rogi! Biserica nu e despre «EU», ci despre a te face mic în fața lui Dumnezeu și a cere cu smerenie și decență! Nu facem omul «depravat» că a purtat o fustă scurtă, toți greșim, dar într-un loc sfânt trebuie să ne ferim de orice ocazie de a da ispite călugărilor de acolo și oamenilor din jur, atât” – sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Citește și: Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc de nuntă. Când și unde va avea loc fericitul eveniment

Pe ce cheltuie vedeta banii pe care îi câștigă

Andreea Bălan a dezvăluit pe ce cheluie o parte din banii pe care-i câștigă. Artista are o carieră de peste 30 de ani, pe care a început-o în 1994.

Recent, ea le-a arătat fanilor din online un detaliu mai puțin știut din culisele vieții sale de artistă: camera unde își păstrează ținutele, dar și pe cele ale dansatorilor săi. Tot atunci, ea a mărturisit că aproximativ 30% din veniturile sale se duc pe costume, accesorii și întreținerea lor.

„Dragilor, haideți să vă arăt unde se duc 30% din încasările mele. Acasă am o cameră specială pentru toate ținutele de scenă. Accesorii, fluturi, pene, hainele dansatoarelor și ale dansatorilor, ale mele. Tot ceea ce port eu pe scenă. Am foarte multe ținute cu swarovski, cu strasuri, cu pietre, foarte frumoase pentru scenă.

Noi dansăm mult dans sportiv și sunt potrivite pentru acest tip de dans, salsa, samba, rock and roll. Aici sunt și hainele dansatoarelor, acestea sunt noi, au venit zilele acestea, încă au etichete pe ele. Bineînțeles că după fiecare concert, ele trebuie spălate și eu personal mă ocup de asta. Am aici cinci standere de haine, pe lângă accesorii. Cam aici se duce 30% din cât câștig”, a precizat vedeta, potrivit Libertatea.ro.

