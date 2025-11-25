Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi

Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea au făcut, în sfârșit, anunțul mult așteptat: cei doi se vor căsători anul viitor, pe 10 mai, o dată aleasă nu întâmplător.

Artista în vârstă de 41 de ani și sportivul de 32 de ani, aflat în prezent pe locul 119 ATP la dublu, formează un cuplu de doi ani și jumătate, iar ziua nunții lor va marca exact trei ani de relație, potrivit adevărul.ro.

Cei doi au dorit ca marele eveniment să coincidă cu aniversarea relației lor. Decizia confirmă modul în care își trăiesc povestea de iubire: intens, asumat și cu bucuria fiecărui moment petrecut împreună. „Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat”, a mărturisit Andreea Bălan, care a recunoscut că a fost surprinsă de modul în care Victor a ales momentul.

Artista a păstrat misterul în ceea ce privește dansul mirilor, dar a oferit un indiciu care a aprins deja curiozitatea fanilor. Andreea a anunțat că va dansa pe o melodie compusă de ea, ce urmează să fie lansată pe 1 martie anul viitor, cu ocazia concertului ei de la Sala Palatului. „Va fi o surpriză, o melodie de-ale mele, pe ritm de vals”, a spus artista, dezvăluind totodată că nu se va fura mireasa, o decizie mai puțin obișnuită pentru nunțile tradiționale.

Chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de nouă ani, Andreea susține că acest aspect nu reprezintă nicio barieră. Din contră, artista spune că se simte adesea „mai mică, prin comportament”, iar armonia dintre ei este naturală și firească.

Andreea Bălan este mama a două fete, Ella și Clara, dintr-un mariaj anterior, în timp ce Victor Cornea are un băiat, pe nume Luca. „Sunt binecuvântată și recunoscătoare și mă bucur că Victor este alături de noi, dar și alături de fetițele mele. Mai este și Luca, băiatul lui, și formăm o adevărată familie”, a declarat artista, subliniind legătura puternică dintre copiii lor.

Cine este Victor Cornea, viitorul soț al Andreea Bălan

Victor Vlad Cornea, unul dintre cei mai apreciați jucători români de tenis de dublu, a câștigat în carieră peste 320.000 de dolari și este cunoscut în lumea sportului atât pentru performanțe, cât și pentru determinarea lui.

Anunțul datei nunții marchează încă un pas important în povestea lor, una care s-a construit discret, dar solid. Alegerea zilei de 10 mai nu este doar o decizie calendaristică, ci o declarație de iubire — începutul unui nou capitol exact în ziua în care, în urmă cu trei ani, totul a început.