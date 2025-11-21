Antena Căutare
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu petrec Revelionul împreună. "Crăciunul îl petrecem acasă, dar..."

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 2 ani.

Artista a dezvăluit de ce ea și logodnicul ei nu vor petrece împreună noaptea dintre ani. | Instagram & Antena 1

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tenismanul Victor Cornea. Cei doi s-au logodit anul trecut și acum își plănuiesc nunta care va avea loc în 2026.

Andreea Bălan și Victor Cornea, la distanță de Revelion

A trecut aproape un an de la cererea în căsătorie emoționantă din avionul spre Laponia când Andreea Bălan și Victor Cornea și-au promis iubire. Tenismanul a organizat atunci o surpriză de proporții pentru iubita lui pe care a cerut-o de nevastă chiar înainte de decolare, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

În prezent relația lor decurge mai bine ca oricând, se susțin reciproc în carierele lor și se străduiesc din plin să reușească să petreacă cât mai mult timp împreună. Săptămâna trecută cei doi îndrăgostiți au fost plecați în Dubai, împreună cu cele 2 fete ale artistei, Clara și Ella, dar și cu viitoarea soacră a tenismanului.

Într-un interviu pentru Click, Andreea Bălan a vorbit despre planurile lor de sărbătorile de iarnă și motivul pentru care ea și Victor Cornea nu vor petrece împreună Revelionul.

„A fost o vacanță foarte frumoasă cu familia, cu Victor, cu fetițele. Apoi a venit și mama și iată-mă m-am întors ca să mă apuc de treabă. Astăzi (n.r: ieri) am lansat o nouă melodie, se numește „O străină”. Pe lângă lansările de piese, am concerte în fiecare week-end, apoi mă ocup de social media, de promovări, de reclame. Și cel mai important este concertul „Fericirea”, al doilea concert al meu de la Sala Palatului, de pe 1 martie, unde voi avea foarte mulți invitați. Crăciunul îl petrecem acasă, în familie. Iar, de Revelion am concerte. Deocamdată am două concerte, dar mai așteptăm”, a povestit artista.

Fiind plecată pentru a susține concerte de Revelion, Andreea și Victor nu vor petrece împreună noaptea dintre ani. Cu toate acestea, cântăreața se bucură de faptul că au timp să petreacă Crăciunul cu întreaga familie, bucurându-se din plin de atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Despre anul 2025, Andreea Bălan a spus că a fost un an bun pentru ea, plin de realizări, și știe că și anul viitor va fi un an extraordinar pentru că urmează nunta cu bărbatul de care e atât de îndrăgostită. Ea a mai spus că au stabilit deja data nunții, dar preferă să mai aștepte puțin până o anunță. În prezent, ea și Victor Cornea se ocupă de pregătiri.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY.
Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
