Andreea Crăciun, schimbarea de look cu care i-a surprins pe fani. Cum arată acum ispita de la Insula Iubirii sezonul 9

Ispita Andreea Crcăiun din sezonul 9 Insula Iubirii a trecut printr-o transformare spectaculoasă de look. Iată cum arată acum!

Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 15:21 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 15:41
Andreea Crăciun, schimbarea de look cu care i-a surprins pe fani. Cum arată acum ispita de la Insula Iubirii sezonul 9

Andreea Crăciun a fost una dintre cele mai apreciate ispite din acest sezon. De curând, tânăra și-a făcut o schimbare de look surprinzătoare, renunțând la șuvițele blonde cu care și-a obișnuit comunitatea de fani.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce ar fi făcut Andreea Crăciun dacă ar fi fost la bonfire-ul final cu Andrei Lemnaru

Ispita Andreea Crăciun din sezonul 9 Insula Iubirii, schimbare surprinzătoare de look

Cu o frumusețe debordantă, conștientă de atuurile ei fizice, Andreea Crăciun a reușit să se facă remarcată printre ispitele din acest sezon. Focoasa șatenă a reușit să stârnească admirația bărbaților de pe insulă, dar și a telespectatorilor, cucerindu-l în special pe Andrei Lemnaru, cu care a avut o scurtă apropiere pe parcursul emisiunii.

De curând, frumoasa ispită din sezonul 9 a trecut printr-o schimbare de look pe care fanii ei au primit-o cu mult entuziasm. Andreea Crăciun a revenit la brunet, așa cum ea a ținut să puncteze în descrierea fotografiilor postate pe contul personal de Instagram. Iată imaginile cu ea!

Citește și: Imaginea înduioșătoare cu Andreea Crăciun și fiica ei. Cât de drăgălașă este fetița ispitei de la Insula Iubirii sezonul 9

Ce a dezvăluit ispita Andreea Crăciun despre apropierea dintre ea și Andrei Lemnaru

În cadrul interviurilor Insula Iubirii, Andreea Crăciun a vorbit deschis despre apropierea dintre ea și Andrei Lemnaru, spunând că el a fost cel care i-a atras atenția din prima clipă. Cu toate acestea, și Claudiu, cu firea lui misterioasă, i-a atras atenția ispitei feminine.

Andreea a mai dezvăluit că dacă nu ar fi fost să se apropie de Andrei, ar fi încercat să se apropie din prima de Marian Grozavu, încercând să îi câștige încrederea.

Frumoasa ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că această experiență a ajutat-o să se cunoască mai bine pe ea, să își dea seama că este mândră de caracterul ei și chiar s-a bucurat că nu a făcut nimic forțat pe insulă, ci doar ceea ce a simțit.

Ea a recunoscut că și-ar fi dorit un sărut cu Andrei, dar nu ar fi ajuns niciodată la relații intime acolo, pentru că ea nu se îndrăgostește așa ușor și știa că el nu avea cum să depășească așa rapid despărțirea de Ella.

Andreea Crăciun a mai dezvăluit că și-ar dori să mai participe și în sezonul următor ca ispită, pentru că se imaginează cum ajunge la bonfire-ul final în fața iubitei bărbatului pe care l-a ispitit. De asemenea, ea a mărturisit că singurul scenariu în care ar veni în cuplu la Insula Iubirii ar fi dacă viitorul ei iubit ar fi o ispită masculină, dar nu a dat niciun nume.

De asemenea Andreea a povestit și că Andrei Lemnaru a căutat-o după ce s-au încheiat filmările. Ea a dezvăluit că el i-a scris, iar ea a încercat să îl facă să regrete faptul că între ei nu a avut loc nimic mai mult decât o apropiere.

Chiar dacă lucrurile ar fi avansat între ei pe insulă, Andreea a spus că nu ar fi plecat acasă cu Andrei, ci doar și-ar fi jucat rolul de ispită. Ea nu și-ar fi dorit o relație reală cu Andrei în afara emisiunii, pentru că nu îl consideră suficient de matur, având în vedere că ea este mamă și vrea să aibă alături un bărbat puternic care o va iubi și pe ea, și pe fiica ei.

Andreea Crăciun, schimbarea de look cu care i-a surprins pe fani. Cum arată acum ispita de la Insula Iubirii sezonul 9
Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 sunt disponibile și pot fi urmărite integral în AntenaPLAY.

