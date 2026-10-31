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Andreea Crăciun, prezentatoarea Meteo de la Observator, despre viața în televiziune: „Mă trezesc la 3 dimineața” | VIDEO

De câteva luni, viața Andreei Crăciun s-a schimbat. Tânăra este una dintre prezentatoarele Meteo de la Observator, iar în exclusivitate pentru a1.ro ne-a vorbit despre viața în televiziune. Chiar dacă este nevoită să se trezească la ora 3 dimineața, prezentatoarea ne-a mărturisit că face totul cu multă pasiune.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 16:40
Andreea Crăciun vorbește despre viața în televiziune | arhiva
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Andreea Crăciun, prezentatoarea Meteo de la Observator, ne vorbește despre viața în televiziune. De câteva luni, tânăra de 25 de ani face exact ceea ce îi place, chiar dacă este nevoită să se trezească zilnic la ora 3 dimineața pentru a pleca spre studioul de filmare.

Andreea Crăciun, prezentatoarea de la Meteo, ne vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când lucrează în televiziune

În exclusivitate pentru A1.ro, Andreea Crăciun ne-a spus că viața ei a ajuns exact acolo unde își dorea. Iubește ceea ce face și nu simte că muncește, ci face totul cu multă pasiune. Tânăra spune că se trezește foarte devreme, deoarece la ora 06:00 trebuie să fie deja în direct și să le ofere celor de acasă informații despre vreme.

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Andreea Crăciun are grijă să-și facă ”lecțiile” cu mult timp înainte

Prezentatoarea Meteo ne-a spus că are norocul să-și facă „lecțiile” cu o zi înainte, pentru a avea dimineața mai mult timp la dispoziție. Ea ne-a dezvăluit că primește prognoza meteo în fiecare zi, după ora 14:00, pentru ziua următoare, astfel că își pregătește întregul buletin meteo din timp, pentru ca dimineața să fie nevoită doar să-l recitească și să-l prezinte celor care o urmăresc.

andreea craciun imbracata in negru
andreea craciun la meteo

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