Ce și-a dorit Violeta Bănică să studieze înainte să plece în SUA. Cum a reacționat Andreea Marin când a aflat: „I-am spus..."

Violeta Bănică își dorea să urmeze o altă carieră înainte să plece în Statele Unite ale Americii, la College of Arts and Sciences, unde studiază Dreptul. După o discuție cu mama ei, tânăra și-a schimbat alegerea.

Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 11:38 | Actualizat Sambata, 11 Octombrie 2025, 12:23
Violeta Bănică își dorea să urmeze o altă carieră înainte să plece în Statele Unite ale Americii, la College of Arts and Sciences, unde studiază Dreptul

Andreea Marin și fiica ei au o relație foarte specială. Deși îi este greu să stea departe de Violeta Bănică, prezentatoarea TV a încurajat-o să studieze în Statele Unite ale Americii, acolo unde se află în prezent.

Vedeta își vizitează fata ori de câte ori are ocazia. De asemenea, Violeta Bănică se bucură din plin de experiența pe care o trăiește departe de România. Un lucru este cert, nu mulți tineri au șansa să ajungă la o facultate de prestigiu precum Universitatea Cornell.

Ce carieră își dorea Violeta Bănică să urmeze înainte să plece în Statele Unite ale Americii

Înainte să își aleagă drumul în viața, tânăra era pasionat de actorie. Aceasta și-ar fi dorit o carieră într-un astfel de domeniu, însă și-a schimbat gândirea după o discuție serioasă cu mama ei.

Andreea Marin a vorbit în cadrul podcastului „Fain & Simplu” despre decizia pe care voia să o ia fiica ei. Prezentatoarea TV a încercat să o îndrume către o profesie echilibrată, care să-i ofere siguranță financiară.

Citește și: Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin

„I-am spus - în primul rând, să alegi să faci ceea ce te însuflețește, să iubești ce faci, pentru că petreci atât de mult timp dedicat carierei, încât nu poți să îți permiți să îți irosești viața pe ceva ce nu îți place, chiar dacă ai face bani, dacă nu îți place, nu are cum să îți iasă bine”, a povestit vedeta.

Pe de altă parte, când a fost vorba de a alege ce direcție să urmeze în viață, ea având și acest talent artistic, și-ar fi dorit să meargă spre Actorie, atunci am avut o discuție și i-am spus:<<nimeni nu te oprește, eu îmi doresc să faci ceea ce visezi tu în viață, dar n-ar fi mai bine, că uite în ce lume cu greutăți trăim, n-ar fi mai bine să urmezi o cale tot pe care să o placi, dar care să îți aducă și o bază materială pe care să te bazezi, să fii pe picioarele tale, material vorbind, nu știi niciodată cu părinții, cât mai suntem în viață, atunci tu trebuie să fii stăpână pe tine, din punct de vedere financiar.

Din anul II, din anul III de facultate să urmezi și o altă facultate care te duce spre o pasiune artistică unde nu ai garanția, pentru că puțini artiști ajung să câștige cât ar merita…>>”, a mai adăugat ea în podcastul „Fain & Simplu”.

Un lucru este cert, Andreea Marin și-a încurajat fiica să își urmeze latura artistică, însă înainte de asta trebuie să se gândească la viitorul ei.

Citește și: Cum arată Andreea Marin în pantaloni scurți. Vedeta s-a afișat așa, iar reacțiile spun totul: „Ca la 20 de ani!”

Pentru că au o legătură deosebită, Violeta Bănică a urmat sfatul mamei sale. În prezent, tânăra studiază Dreptul la College of Arts and Sciences din cadrul Universități Cornell. Din postările de pe rețelele sociale se poate vedea că fiica Andreei Marin este foarte încântată de experiența trăită.

