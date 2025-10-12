Andrei Bănuță, operație de dragul sexului frumos. Ce și-a făcut ca să aibă succes la publicul feminin

Cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, Andrei Bănuță a reușit, în cei cinci ani de carieră muzicală, să ajungă cu piesele sale în topurile de la radio, TV și online.

Artistul, care a devenit rapid un fenomen printre adolescenți, a vorbit recent despre viața sa personală.

Andrei Bănuță, transformare de dragul femeilor

Pentru a-și construi o carieră de succes în muzică, Andrei Bănuță și-a schimbat complet lookul.

„Eu am fost foarte gras. 106 de kilograme am avut cel mai mult, dar eram mic de înălțime, că aveam 15 ani când eram așa. Mâncam de toate, mâncam la 12 noaptea două pizza. Îmi spunea mama, îmi spunea tata… Dar eu eram rebel. Eram mare și rebel. Până nu am slăbit, nu s-a uitat nicio fată la mine."

"Momentul când am decis să slăbesc a fost, în primul rând, că încercam și eu să mai vorbesc cu o fată. Și chestia care mi-a pus capac a fost când a trimis vară-mea un mail cu mine, care cântam, la o casă de discuri. Și răspunsul a fost: «Cântă foarte frumos! Dacă ar arăta la fel de bine pe cât cântă, ar fi ok». Și atunci m-am ambiționat și am zis: «Să fiu al dracu’ dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă».

"M-am operat la urechi, pentru că le aveam mult mai clăpăuge”, a povestit Andrei Bănuță.

Ce spune artistul despre viața sa amoroasă

Când vine vorba de viața amoroasă, Andrei Bănuță recunoaște deschis cum stau lucrurile: „Nu sunt posesiv, dar nu mi-ar plăcea să am o relație deschisă. Eu nu sunt atât de modern. Eu cânt cu doamna Marina Voica, cu trupa Azur și nu știu despre ce vorbim… Sunt bătrânel, eu după concert mă duc să mă culc”.

În urmă cu ceva timp, artistul a mărturisit că a trecut prin toate etapele unei relații – de la iubire și despărțiri, până la momente în care a fost el însuși refuzat.

„Cred că e evident din piesele mele că nici la mine n-a fost doar roz în dragoste. Am și părăsit, am și refuzat, dar am fost și eu, la rândul meu, în aceste ipostaze, pentru că așa e în viață. Cariera a fost pe primul loc pentru mine până de curând, dar de puțin timp am început să-mi doresc și alte lucruri pe lângă carieră. Succesul de până acum mă relaxează puțin, dar nu mă deconcentrează. E timp și de viață în muncă, pentru că până acum a fost doar muncă în viața mea”, a dezvăluit cântărețul, conform Viva.ro.

Întrebat cum arată femeia ideală pentru el, tânărul a răspuns: „Nu-mi doresc să obiectific în vreun fel femeia, cel mai important lucru pentru mine e să avem o conexiune specială. Să fie o femeie deșteaptă, cu care să pot comunica la nivel superior, la asta aș rezuma ceea ce caut într-o parteneră”.

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații. Originar din Eforie Sud, el și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, educatoarea sa având un rol esențial în încurajarea talentului său.