Gestul înduioșător făcut de Andrei Bănuță pentru fani, la Fortza ZU 2025. Mihai Morar a făcut totul public

Mihai Morar a dezvăluit un detaliu inedit despre Andrei Bănuță din culisele evenimentului. Ce discurs emoționant a ținut tânărul pe scenă, în fața fanilor săi.

Andrei Bănuță se numără printre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. Pe lângă piesele sale pe care le fredonează toată lumea, este și foarte apropiat de fanii săi. Acesta a urcat pe scenă la Fortza ZU și a făcut un gest de respect față de public. Iată ce s-a întâmplat.

Gestul înduioșător făcut de Andrei Bănuță pentru fani, la Fortza ZU 2025. Artistul a primit ropote de aplauze din partea publicului

Fortza ZU, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale, s-a desfășurat în acest an în Timișoară. Cu toate acestea, pe lângă atmosfera de vis, natura și-a spus cuvântul și o furtună puternică a fost cât pe aici să îl încheie forțat înainte de vreme.

„Forza ZU 2025 a fost, însă, oprit temporar din cauza furtunii puternice și neașteptate care a lovit zona Aeroportului Internațional „Traian Vuia”. Echipa Radio ZU a decis acest lucru rapid pentru a asigura protecția publicului și a echipei tehnice.

Publicul a fost pus în siguranță în cel mai scurt timp, iar echipele tehnice și de intervenție au acționat prompt pentru evaluarea situației și remedierea avariilor produse la echipamentele scenotehnice”, se arată în poziția oficială a organizatorilor.

„Am făcut tot și am repornit Forza ZU după potop. Am dat restart. Ne-a potopit potopul, dar am renăscut prin iubire. Forza ZU este mare!”, a spus Mihai Morar pe scena Forza ZU de la Timișoara după ce evenimentul a continuat.

Printre artiștii care trebuia să urce pe scenă s-a numărat și Andrei Bănuță, care din cauza amânării, a fost nevoit să plece la un alt eveniment pe care îl avea programat.

Totuși, artistul nu și-a dorit să își părăsească fanii așa că, după ce a încheiat, a revenit la Fortza ZU și a întrebat dacă mai poate urca pe scenă. Întreg episodul din culise a fost povestit de Mihai Morar, după ce tânărul a făcut un super show.

„Vreau să îți mulțumim mult de tot pentru un singur lucru. Omul trebuia să intre exact când a venit potopul și mai avea un eveniment, aici, la câteva... la Jimbolia. Și a fost artistul care ne-a dat mesaj și a zis: Dacă ne luați, eu vin de la Jimbolia înapoi ca să cânt a Fortza Zu

„Mulțumesc din toată inima. Am făcut asta pentru că așa cum v-am spus la începutul piesei mele, aveam 17 ani și eram în public la Constanța când a venit o furtună. O așteptam pe Andra să cânte pe vremea aia. La Fortza ZU, în Constanța. Și a venit furtuna, la fel cum s-a întâmplat și astăzi și atunci nu s-a mai reluat. Și m-am gândit că dacă există o singură persoană, care a suferit azi, așa cum aș fi suferit eu atunci, că n-am întâlnit-o, să nu treacă prin același lucru. Aș vrea înainte să plec, dacă îmi dați voie, să mă înclin în fața voastră pentru că sunteți aici”.

Publicul a fost extrem de impresionat de gestul tânărului artist și s-au auzit ropote de aplauze. De asemenea, Andrei Bănuță a ținut un alt discurs emoționant pe scenă la Fortza ZU 2025, despre începuturile sale în industria muzicală

„Dacă eu am reușit, poate oricine. Nu renunța la ce visezi și o să ți se întâmple. Iubirea voastră a schimbat multe”, a tranmis acesta și în mediul online.