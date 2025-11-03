Antena Căutare
Andrei Stoica de la Power Couple sezonul 2 a apelat la o schimbare drastică. Ce decizie a luat luptătorul de kickboxing

Andrei Stoica, fostul concurent de la Power Couple sezonul 2, a decis să apeleze la o schimbare drastică.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:17
La o postare de pe Instagram din urmă cu 3 zile, Andrei le povestea urmăritorilor săi ce avea să se întâmple. | Antena 1

Luptătorul de kickboxing în vârstă de 38 ani a luat o decizie importantă legată de aspectul său fizic. Andrei a participat la Power Couple sezonul 2 alături de Andra Stoica, soția lui, și împreună au dovedit că au fost una dintre cele mai puternice echipe.

Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și au trei copii minunați. Recent, sportivul a anunțat pe rețelele de socializare că a apelat la o intervenție estetică.

În tot acest proces dificil și de durată o are alături pe Andra, soția lui, care l-a sprijinit în toate deciziile lui de până acum. Cei doi se află împreună la Cluj acolo unde Andrei are parte de tratamentul de care avea nevoie.

Citește și: Andra Stoica intră în lumea afacerilor. Ce business de vis și-a deschis și cum arată locația în care își așteaptă clienții

Andrei Stoica își face implant de păr, după ce a cântărit foarte bine situația și a mai amânat această procedură în trecut. De data aceasta, el a considerat că acum e momentul potrivit pentru a apela la un specialist de la o clinică din Cluj.

„Era o decizie pe care o aveam în plan de ceva vreme. Începuse să mă deranjeze căderea părului, mai ales în zona frunții, și am simțit nevoia de un update, de un refresh. Îmi place să am grijă de mine, să îmi mențin imaginea și să încetinesc procesul de îmbătrânire. Am amânat de două ori până acum: prima dată pentru că aveam filmările la Power Couple, apoi vara, când nu e recomandat să faci implantul, din cauza expunerii la soare. Acum, că vine iarna și perioada sărbătorilor, este momentul perfect”, a declarat Andrei Stoica.

La o postare de pe Instagram din urmă cu 3 zile, Andrei le povestea urmăritorilor săi ce avea să se întâmple. El a adăugat mai multe imagini de la clinică, alături de doctorul care se ocupă de implant, dar și de soția lui, Andra.

Citește și: Andra Stoica, soția luptătorului MMA Andrei Stoica, a împlinit 37 ani. Mesajul emoționant pe care Andrei i l-a transmis soției lui

„De mult îmi doream să fac pasul ăsta, dar am vrut să fiu sigur că ajung pe mâinile potrivite. Azi am fost la consultul cu domnul dr. Mihai, unul dintre cei mai buni specialiști în implant de păr din țară.Totul a fost clar, profesionist și foarte bine explicat. Mâine urmeazǎ momentul mult așteptat. Vă țin la curent cu tot procesul, pas cu pas”, a scris sportivul la descrierea postării.

Operația a avut loc în urmă cu 2 zile, iar Andrei este acum în perioada de recuperare. În noua postare, el a încărcat și imagini din timpul procedurii.

„Am auzit de domnul doctor Mihai Motora de la mai mulți prieteni care au fost foarte mulțumiți de rezultate. A fost o alegere ușoară. Îmi doresc un rezultat natural și durabil, iar în mâinile potrivite știu că va fi exact ce îmi doresc”, a spus sportivul.

Andrei Stoica este recunoscut nu doar pentru performanțele sale din ring, ci și pentru modul în care își gestionează imaginea publică și viața personală. Sportivul mărturisește că are grijă de aspectul său, dar și de starea de bine, considerând că un implant de păr nu este un moft, ci o investiție în încrederea de sine.

„Pentru mine, nu e vorba de vanitate. E vorba de felul în care te simți în pielea ta. Dacă poți face o schimbare care să te facă să te simți mai bine și mai încrezător, de ce nu?”, a mai explicat Andrei Stoica.

Citește și: Andra și Andrei Stoica, apariție de senzație la televizor. Cum s-a schimbat căsnicia lor după experiența de la Power Couple

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

