Angelina Jolie, schimbare radicală de look! Cum arată cu părul tuns bob. Actrița filmează „Anxious People” la Londra

Angelina Jolie a apărut cu o perucă blondă spectaculoasă, fiind surprinsă pentru prima dată pe platourile de filmare ale dramei „Anxious People”, alături de fiul ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani.

Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 17:45 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 13:21
Actrița va juca alături de Jason Segel și Aimee Lou Wood în „Anxious People” | Getty Images

Câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 50 de ani, va juca în adaptarea cinematografică a romanului scandinav „Anxious People”, în regia lui Marc Forster.

Angelina Jolie, schimbare radicală de look

Bazat pe romanul scriitorului Fredrik Backman, filmul – a cărui acțiune se petrece în ajunul Crăciunului – o va avea pe Angelina în rolul Zarei, o bancheră de investiții. Fără prea mare entuziasm, Zara ajunge să socializeze cu un grup de străini la o vizionare de locuință, înainte ca un spărgător de bănci să ia grupul ostatic.

Joi, Angelina a fost surprinsă pentru prima dată pe platou, filmând câteva scene din noua producție. Actrița părea de nerecunoscut, după ce a renunțat la părul său șaten, lung, în favoarea unui bob blond platinat.

Pentru filmare, diva a purtat un poncho alb petrecut, prins cu un cordon, peste o rochie midi din mătase crem. Ținuta a fost completată cu o pereche de pantofi stiletto crem, o broșă aurie de mari dimensiuni și un ruj roșu aprins.

Vedeta din „Girl, Interrupted” va juca alături de Jason Segel, cunoscut din „How I Met Your Mother”, și Aimee Lou Wood, din „Sex Education”.

Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama

Actrița vrea să părăsească definitiv Hollywood-ul

Totul vine după anunțul privind următorul pas în cariera Angelinei, actrița fiind următoarea mare vedetă care alege să părăsească Hollywood-ul.

Actrița din „Maria” colaborează din nou cu regizorul „Mr. and Mrs. Smith”, Doug Liman, pentru un thriller de spionaj. Noul film se intitulează „The Initiative”, este regizat de Liman și are scenariul semnat de F. Scott Frazier, notează Daily Mail.

Ultima colaborare dintre actriță și regizor a avut loc pe platourile comediei de acțiune din 2005, unde l-a cunoscut pe fostul ei soț, Brad Pitt.

În „The Initiative”, Angelina o va interpreta pe Bright, o spioană renegată de elită, într-o poveste descrisă drept „Training Day în universul spionajului”.

Povestea o urmărește pe Bright, alături de un nou agent, Charlie, care se alătură echipei și se trezește în situații tulburătoare – fără să știe dacă șeful său încearcă să-l elimine sau, pur și simplu, este dispus să facă orice pentru a proteja lumea liberă.

Se pare că Angelina intenționează să își vândă reședința istorică din Los Angeles și să se mute în străinătate, devenind astfel cea mai recentă vedetă de top care părăsește Hollywood-ul.

Jolie are deja „în vizor mai multe locații”

Potrivit revistei People, actrița are deja „în vizor mai multe locații în afara țării”. Jolie, mamă a șase copii, își dorește să „scoată casa la vânzare” și să se mute atunci când gemenii Knox și Vivienne, cei mai mici dintre copii, vor împlini 18 ani anul viitor.

Pe lângă gemeni, ea mai are patru copii din căsătoria cu fostul soț, Brad Pitt (61 de ani): Maddox (24), Pax (21), Zahara (20) și Shiloh (19).

Câștigătoarea premiului Oscar „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, însă „nu a avut de ales din cauza aranjamentului de custodie cu Brad”, a declarat o sursă pentru publicație.

Cei doi foști soți au ajuns la o înțelegere în divorțul lor conflictual în decembrie 2024, după o bătălie legală care a durat opt ani.

Angelina Jolie îmbrăcată într-o rochie albă, fără mâneci
Angelina Jolie îmbrăcată într-o rochie bej elegantă
Angelina Jolie îmbrăcată cu un sacou maro elegant

„Va fi foarte fericită în ziua în care va putea pleca din Los Angeles”, a adăugat sursa.

Deputata Laura Vicol, criticată după ce și-a făcut un tatuaj în plin scandal juridic: „Are tupeu doamna!" Ce suma impresionantă are Simona Halep în conturi, la doi ani după ce s-a retras din tenis
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică

Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
