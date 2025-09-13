Angelina Jolie, schimbare radicală de look! Cum arată cu părul tuns bob. Actrița filmează „Anxious People” la Londra

Angelina Jolie a apărut cu o perucă blondă spectaculoasă, fiind surprinsă pentru prima dată pe platourile de filmare ale dramei „Anxious People”, alături de fiul ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani.

Câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 50 de ani, va juca în adaptarea cinematografică a romanului scandinav „Anxious People”, în regia lui Marc Forster.

Angelina Jolie, schimbare radicală de look

Bazat pe romanul scriitorului Fredrik Backman, filmul – a cărui acțiune se petrece în ajunul Crăciunului – o va avea pe Angelina în rolul Zarei, o bancheră de investiții. Fără prea mare entuziasm, Zara ajunge să socializeze cu un grup de străini la o vizionare de locuință, înainte ca un spărgător de bănci să ia grupul ostatic.

Joi, Angelina a fost surprinsă pentru prima dată pe platou, filmând câteva scene din noua producție. Actrița părea de nerecunoscut, după ce a renunțat la părul său șaten, lung, în favoarea unui bob blond platinat.

Pentru filmare, diva a purtat un poncho alb petrecut, prins cu un cordon, peste o rochie midi din mătase crem. Ținuta a fost completată cu o pereche de pantofi stiletto crem, o broșă aurie de mari dimensiuni și un ruj roșu aprins.

Vedeta din „Girl, Interrupted” va juca alături de Jason Segel, cunoscut din „How I Met Your Mother”, și Aimee Lou Wood, din „Sex Education”.

Actrița vrea să părăsească definitiv Hollywood-ul

Totul vine după anunțul privind următorul pas în cariera Angelinei, actrița fiind următoarea mare vedetă care alege să părăsească Hollywood-ul.

Actrița din „Maria” colaborează din nou cu regizorul „Mr. and Mrs. Smith”, Doug Liman, pentru un thriller de spionaj. Noul film se intitulează „The Initiative”, este regizat de Liman și are scenariul semnat de F. Scott Frazier, notează Daily Mail.

Ultima colaborare dintre actriță și regizor a avut loc pe platourile comediei de acțiune din 2005, unde l-a cunoscut pe fostul ei soț, Brad Pitt.

În „The Initiative”, Angelina o va interpreta pe Bright, o spioană renegată de elită, într-o poveste descrisă drept „Training Day în universul spionajului”.

Povestea o urmărește pe Bright, alături de un nou agent, Charlie, care se alătură echipei și se trezește în situații tulburătoare – fără să știe dacă șeful său încearcă să-l elimine sau, pur și simplu, este dispus să facă orice pentru a proteja lumea liberă.

Se pare că Angelina intenționează să își vândă reședința istorică din Los Angeles și să se mute în străinătate, devenind astfel cea mai recentă vedetă de top care părăsește Hollywood-ul.

Jolie are deja „în vizor mai multe locații”

Potrivit revistei People, actrița are deja „în vizor mai multe locații în afara țării”. Jolie, mamă a șase copii, își dorește să „scoată casa la vânzare” și să se mute atunci când gemenii Knox și Vivienne, cei mai mici dintre copii, vor împlini 18 ani anul viitor.

Pe lângă gemeni, ea mai are patru copii din căsătoria cu fostul soț, Brad Pitt (61 de ani): Maddox (24), Pax (21), Zahara (20) și Shiloh (19).

Câștigătoarea premiului Oscar „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, însă „nu a avut de ales din cauza aranjamentului de custodie cu Brad”, a declarat o sursă pentru publicație.

Cei doi foști soți au ajuns la o înțelegere în divorțul lor conflictual în decembrie 2024, după o bătălie legală care a durat opt ani.

„Va fi foarte fericită în ziua în care va putea pleca din Los Angeles”, a adăugat sursa.