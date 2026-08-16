„Peștii zombie” care îngrijorează experții. Ce se întâmplă în adâncuri le-a atras atenția

Experții au descoperit „pești zombie”, care ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru degradarea ecosistemului.

Experții au explorat cel mai adânc punct al Lacului Superior, în încercarea de a descoperi cauza unei transformări îngrijorătoare în rândul prădătorilor de top ai ecosistemului.

Cunoscuți drept „pești zombi”, păstrăvi de lac siscowet atrag atenția specialiștilor din cauza aspectului lor extrem de emaciat, scrie IFL Science.

Siscowet trăiesc în unele dintre cele mai adânci și mai reci ape ale Lacului Superior.

Din acest motiv, au nevoie de un strat consistent de grăsime pentru a supraviețui. Tocmai de aceea, experții sunt îngrijorați de un număr tot mai mare de siscowet extrem de slăbiți, care au aproximativ o treime din cantitatea de grăsime a peștilor sănătoși.

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„Peștii zombie” care îngrijorează experții

„Când am ridicat pentru prima dată plasa plină cu astfel de pești, după ce am pescuit în apele adânci, m-am gândit, „Ce Dumnezeu?”,”, a declarat Shawn Sitar, biolog din cadrul Departamentului pentru Resurse Naturale (DNR). „Erau un număr exagerat de mare de astfel de pești emaciați și mă gândeam ce se întâmplă?! Păstrăvii ăștia sunt complet terminați.”

În 2015, doar 3% dintre exemplarele de siscowet capturate în timpul unui studiu desfășurat în cele mai adânci zone ale Lacului Superior erau „pești zombie”. De atunci, procentul a crescut, ajungând la 54% într-o captură din 2025 de la Superior Maximus. De menționat e faptul că aceasta a inclus doar 15 pești și nu reflectă neapărat situația întregii populații din lac.

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„Pentru a înțelege și proteja în mod corespunzător ecosistemele noastre, trebuie să adoptăm o abordare cuprinzătoare și să acordăm atenție fiecărei componente. Chiar și celor aflate în zone izolate și mai puțin utilizate de oameni,” susține expertul. „Vreau să depășesc mentalitatea umană a satisfacției pe termen scurt, potrivit căreia animalele și plantele care nu sunt folosite direct de oameni nu sunt importante.”

„Ecosistemele, la fel ca natura, sunt interconectate. Fiecare formă de viață din cadrul lor este importantă și îndeplinește roluri evidente, mai puțin evidente sau chiar necunoscute,” a continuat experții.

Păstrăvii de lac siscowet nu sunt prinși de oameni în același mod ca păstrăvii de lac mai slabi care trăiesc în apropierea țărmului. Însă cercetătorii presupun că aceștia reprezintă o specie tampon. Suportă o parte din atacurile de către lamprede, care altfel s-ar îndrepta către păstrăvii din apropierea țărmului.

De asemenea, siscowet reprezintă o specie-cheie în Lacul Superior. Sunt prădătorul de vârf al ecosistemului din larg. Ei reglează lanțul trofic și contribuie la menținerea echilibrului acestuia.

Prin urmare, starea lor de sănătate reprezintă un bun indicator al sănătății generale a ecosistemului.

Ce ar fi cauzat „peștii zombie”

E posibil ca „peștii zombie” să fie rezultatul unui fenomen ecologic natural. Echilibrul delicat al ecosistemelor din apele adânci înseamnă că e suficient ca o singură resursă să se epuizeze pentru a provoca foamete pe scară largă.

În plus, supraviețuirea în astfel de condiții extreme consumă foarte multă energie, astfel încât siscowet care rămân fără hrană sunt probabil să slăbească foarte rapid.

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O altă posibilitate e apariția unei epidemii. O nouă expediție, realizată în luna iunie, a testa fix această teorie. Planul expediției a inclus colectarea de pești pentru teste amănunțite și a produs deja câteva rezultate surprinzătoare.

„Am dus patologul specializat în boli ale peștilor și echipa sa de la Universitatea de Stat din Michigan la Superior Maximus în iunie și am colectat atât pești sănătoși, cât și pești zombie, pentru o evaluare a stării de sănătate și pentru depistarea unor eventuale boli,” a dezvăluit Sitar.

„Încă lucrează la partea de analiză patologică, însă analizele biochimice ale sângelui și rezultatele de laborator au confirmat că acești pești prezintă semne clinice de înfometare. Cauza rămâne necunoscută,” a continuat expertul. „Eu interpretez asta drept o confirmare clinică faptului că zombie sunt complet terminați.”

Expediția a inclus și o scufundare până în cel mai adânc punct al Marilor Lacuri, un loc pe care nimeni nu l-a explorat de 40 de ani.