Anunțul neașteptat pe care l-a făcut Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit. Ce decizie drastică fără precedent a luat actrița

Actrița Diana Dumitrescu a făcut un anunț neașteptat după ce a trecut la altă religie.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 12:05 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 13:25
Diana Dumitrescu s-a rugat mult înainte de a lua o decizie legată de cariera ei. | Instagram

În urmă cu mai mulți ani, Diana Dumitrescu a decis să își schimbe religie, iar viața ei spirituală i-a influențat foarte mult și alte decizii.

Recent, actrița a luat o decizie surprinzătoare la care fanii ei nu se așteptau. Diana Dumitrescu a decis să se lase mai mult ghidată de credință după ce s-a pocăit. Prin urmare, ea a renunțat la proiectele despre care credea că nu i se mai potrivesc.

Diana Dumitrescu, decizie importantă pentru cariera ei

Diana Dumitrescu a luat o decizie drastică în ceea ce privește cariera ei și a ales să se retragă din televiziune și actorie. Vedeta a decis să își schimbe prioritățile, punând acum pe primul loc familia. Ea a ales pocăința, iar unele proiecte nu se mai aliniau cu valorile pe care ea le are acum. Prin urmare, actrița a decis să renunțe la unele contracte despre care crede că nu o mai reprezintă.

De asemenea, vedeta simte că Dumnezeu îi va arăta care e acum drumul pe care ea trebuie să îl urmeze și nu își faci griji în privința găsirii unei noi ocupații.

După ce a trecut prin mai multe schimbări pe plan personal și după ce s-a gândit foarte bine la deciziile ei, Diana Dumitrescu consideră că a făcut un pas important în cariera ei, renunțând la proiectele care nu i se mai potriveau. Actrița a povestit că înainte de a lua orice decizie se roagă, iar apoi așteaptă să primească un semn.

Acum că și-a schimbat religia, ea vrea să îți trăiască viața conform noilor sale valori și principii despre care știe că o vor ghida pe calea cea bună.

„Nu mai iau nicio decizie fără să mă rog, fără să primesc un semn, dar mi se așază ce am de făcut și ce nu. Sunt contracte pe care le refuz, sunt oameni cu care nu mai lucrez, sunt oameni cu care nu mai vorbesc, pentru că schimbarea cere sacrificiu. Eu mi-am dat viața mea Domnului și îl las să o modeleze așa cum consideră El. Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că nu L-am cunoscut mai devreme, dar eu cred că El m-a chemat atunci când a considerat că sunt pregătită să renunț la mine, la tot.

Inclusiv cu ieșitul meu din această lume a fost una din realizările cele mai dureroase că mi-am dat seama că mă opresc din drumul meu alături de Dumnezeu, pentru că am această teamă de a ieși cu totul din lumea asta. În momentul când am realizat ce mă ține înapoi mi-am dat seama că trebuie să las aceste trăiri și emoții, pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Televiziunea, serialele, nu mai fac parte din drumul meu”, a povestit recent Diana Dumitrescu într-un podcast, potrivit Viva.

Pentru că e adepta schimbărilor, Diana a mai mărturisit că își dorește foarte mult să se mute undeva la țară.

„Visul meu e să mă mut la țară. Îmi doresc o casă la țară. Vreau o viață liniștită, pentru că nu mă mai regăsesc în ceea ce se întâmplă. Mai am momente când zic că mi-ar plăcea să joc, să prezint și apoi zic că nu. Sunt în proces de schimbare”, a mai spus actrița.

