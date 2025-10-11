Antena Căutare
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce și-a schimbat religia. Cum arată acum

Actrița Diana Dumitrescu și-a surprins fanii cu o schimbare radicală, după ce și-a schimbat religia.

După ce a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit, Diana Dumitrescu și-a schimbat complet stilul de viață. | Instagram

Diana Dumitrescu a renunțat de mult la viața mondenă și s-a retras din lumina reflectoarelor, iar acum duce o viață total diferită.

Actrița a trecut printr-o transformare surprinzătoare, atât la nivel de imagine, cât și la nivel spiritual. După ce a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit, Diana Dumitrescu și-a schimbat complet stilul de viață.

Diana Dumitrescu, transformare neașteptată

Dacă o dată fanii ei erau obișnuiți să o vadă mereu îmbrăcată în ținute sexy, acum Diana are doar apariții modeste, care sunt conforme cu religia penticostală.

Diana Dumitrescu formează o familie frumoasă alături de soțul ei, Alin, și fiul lor, Carol. Viața ei s-a schimbat complet de când a pus spiritualitatea pe primul plan și a simțit că și-a găsit un nou drum. Vedeta și-a schimbat stilul de viață, merge mai des la biserică și ține cont de anumite reguli ale religiei în care s-a botezat.

Invitată recent la un podcast, Diana a povestit că familia soțului ei a fost cea care a îndrumat-o treptat să facă această schimbare în viața ei. De când a pus mai mult accent pe spiritualitate, Diana simte că s-a regăsit și se simte multe mai aliniată și împăcată. Acum ea face parte din comunitatea penticostală cu care se simte puternic conectată.

Ea a explicat că nu a fost o persoană prea religioasă, dar se pare că acest lucru s-a schimbat pentru ea în ultima vreme și acum participă la slujbe și merge des la biserică.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, spunea Diana Dumitrescu la podcastul Mihaelei Moise.

Primele imagini cu Diana Dumitrescu din biserica penticostală au apărut chiar pe pagina de Facebook a bisericii, unde actrița este prezentă în mai multe fotografii, purtând rochii lungi și batic sau bentiță pe cap.

După ce a fost botezată, Diana a ținut o cuvântare la microfon în fața celorlalți credincioși. Mulți dintre cei care o cunosc pe actriță au avut păreri împărțite în legătură cu transformarea ei.

Unii au rămas surprinși și au criticat-o pentru această alegere religioasă, în timp ce alții au apreciat-o pentru curajul de a-și pune spiritualitatea pe primul plan și de a se reinventa.

